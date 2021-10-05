Oto kaçakçılarına 9 ilde ikinci dalga operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde, lüks oto kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık polisi tarafından 28 Nisan'da gerçekleştirildi. Konuyu derinleştiren ekiplerce, yaklaşık 5 ay teknik ve fiziki takipli çalışma başlatıldı. Çalışmalarda bazı lüks araçların, sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştirilerek; piyasaya sürdüğü anlaşıldı. Araştırmalarda 37 şüpheli belirlendi.

SEKİZ İLDE OPERASYON

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli, Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah 05.00'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda; 4 tabanca, 75 mermi ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakları ele geçirildi. Baskında 2 lüks araca el konuldu.

ÇALINAN ARAÇLAR

Geçtiğimiz nisan ayında 9 ilde düzenlenen ilk operasyonda 19 lüks araç ele geçirişmişti. Yurt dışından çalınan ve İnterpol'den arama kaydı bulunan lüks araçları Türkiye’ye getirip, sahte belgelerle satan çeteye yönelik operasyonda ele geçirilen 24 aracın 40 milyon lira olduğu belirtildi.

Şebekenin devleti 27 milyon lira ÖTV zararına uğrattığı iddia edilmişti.