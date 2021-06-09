Oyuncak ihalesine çıkıp, PVC kapı almışlar

31 Mart 2019 seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nde geçmiş dönemde yapılan bir ihalede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenci ve ziyaretçilere hayvan sevgisini aşılamak için ihtiyaç duyulan malzemeleri almak üzere 29 Ocak 2019'da ihaleye çıkıldı. İhaleye 3 teklif sunuldu. İhaleyi 198 bin 800 TL bedel ile Konak Grup İnşaat Limited Şirketi kazandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine sayılı günler kala 13 Mart 2019 tarihinde birinci ve kesin hak ediş ödemesi yapılarak fatura kesildi. Şirkete KDV dahil 234 bin TL ödeme yapıldı.

KEK, PASTA, OYUNCAK ALINDI

Faturaya göre ihale konusuna uygun şekilde 5 bin 940 liraya 2 bin 200 adet meyve suyu, kek-pasta, 14 bin 625 liraya 975 adet peluş oyuncak, 8 bin 200 liraya hediyelik mini paket mama, 117 bin 400 liraya 20 bin adet mama kutu, 18 bin 300 liraya da 30 bin 500 baskılı mama kasesi alındı.

PVC KAPI, KAMERA, YAĞLI BOYA DA DAHİL EDİLDİ

Bunların yanında ihale konusu işin dışında usule aykırı şekilde yaklaşık 33 bin liralık harcama yapıldığı da görüldü. Faturaya göre ihale kapsamında 8 bin 160 liraya 8 adet tek kanatlı PVC kapı, 2 adet 3 bin liralık çift kanatlı PVC kapı, 2 adet de 2 bin liralık kemer tip PCV pencere alındı. 2 adet santral tipi telefon, 4 adet telsiz telefon, 15 adet dış mekan kamera, 1 adet yangın dedektörü kamera, 2 adet farklı özellikte kayıt cihazı, 3 adet hard disk, 580 metrelik kamera kablosu, 570 metrelik kamera kablosu, 4 adet mikrofon ve alıcı, 490 metrelik spiral hortum, güç kaynağı adaptör, 2 teneke yağlı boya, 80 adet çatı levhası da alınan malzemeler arasındaydı. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ihaleyle ilgili hukuki işlem başlatacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2019'da CHP'den AKP'ye geçen Esenyurt Belediyesi, 2004 yılından 5 Aralık 2017 tarihinde AKP'li Necmi Kadıoğlu tarafından yönetilmişti. 13 yıl 8.5 ay başkan koltuğunda oturan Kadıoğlu, son dönemini tamamlamadan 15 Aralık 2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Belediye Başkanlığı için Esenyurt Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimi, AKP'nin adayı Ali Murat Alatepe kazanmış ve 2019 seçimlerine kadar görevini sürdürmüştü.