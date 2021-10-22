Özel güvenlik görevlileri eylem yapan öğrencilerin görüntüsünü çekti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri; kötü yemekhane ve yurt koşulları, hijyen sorunu ve rektörlüğün tepkisizliğine karşı dün gece eylem yaptı. Öğrencilerin eylemi sırasında özel güvenliklerin öğrencilerin görüntülerini çekmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri dün gece isyan etti. Öğrenciler, kötü yemekhane ve yurt koşulları, hijyen sorunu ve rektörlüğün tepkisizliğine karşı sloganlar, ıslıklar ve alkışlarla protesto gerçekleştirdi.

Bu sırada okulun özel güvenliklerinin ellerindeki cep telefonlarıyla öğrencilerin görüntülerini çektiği görüldü. O anlar sosyal medyada tepki topladı.