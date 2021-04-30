Özel teknesi olan tam kapanmada denize çıkabilecek

Türkiye genelinde 17 gün sürecek kapanma kararının ardından Muğla Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı'nda aldığı kararları açıkladı. Bir dizi yeni tedbir açıklandı. İlave tedbir kararları Muğla Valiliği internet sitesinde yayımlandı.

Karara göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonları kapatılacak. Ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerlerinin getirilen kısıtlamalara tabi olması nedeniyle, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildiği belirtildi.

MARKETLERDE ONLARCA REYON KAPATILDI

2021/20 Karar Nolu Muğla İli Hıfzısıhha Meclisi Kurul Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

* Bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarında, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olduğuna, bu marketlerin müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

CHARTER TEKNELER DÜZENLİ SEFERLERİNİ YAPABİLECEK

Valilik kararında ayrıca charter tekneler ile ilgili açıklamalar ve yeni düzenlemelerde yer aldı. Buna göre, Charter teknelerinin sadece yurt dışından gelen yabancı turistler ile seferlerini yapabilmelerine, charter teknesi ile gidip gelen turistlerin, tekneyi teslim ettikleri / teslim aldıkları noktalarda bulunan charter çalışanlarının, söz konusu teknelere lojistik destek sağlayanların, charter teknelerini kiralama ofisinde çalışanların ve turist rehberlerinin kısıtlamadan muaf olmasına karar verildi.

ÖZEL TEKNESİ OLANLARA DA KOLAYLIK SAĞLANDI

Özel teknesi olanlar içinde alınan yeni kararlarda içerisinde yaşam mahalli olan (kamaralı) tekneler konut olarak değerlendirileceğinden, bu teknelerde hali hazırda ikamet eden şahısların tekneleri ile denize çıkabilmelerine, koylarda bulunabilmelerine, ayrıca zorunlu hallerin oluşması halinde (sağlık sorunu, tekne arızası, olumsuz hava koşulları, temel gıda ihtiyaçları, atık transferi vb. ) teknelerin liman ve marinalara giriş çıkış yapabilmelerine olanak tanındığı açıklandı.

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