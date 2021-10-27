Özel: TL’den attıkları sıfırı dolara eklediler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekonominin durumunu SÖZCÜ TV’ye değerlendirdi. Özel, "128 milyarı havaya uçurup, Merkez Bankası rezervlerini erittiler. Türk Lirası'ndan attıkları sıfırı, dolara eklediler. TL'yi 10 kat değersizleştirdiler" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ TV’ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi:

LİYAKAT DEĞİL SADAKAT: 19 yılın sonunda AK Partili olmanın, AK Parti’ye destek vermenin yetmediği TÜGVA gibi bir vakfa üye olup onun listelerine giren torpillilerin ancak iş bulabildiği bir yere geldik. Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz hayallerini gizlemeyenlerin, gölge Milli Eğitim ve Spor Bakanı gibi davrandıkları bir sürece geldik. Liyakatin öneminin olmadığı sadakate bakılarak terfi tayin ettirilenlerin ülkeye yaşattıkları kanlı darbe girişiminden ders almadan, başka tarikat ve cemaatlere ön açılması sürecine geldik.

TEK ÜMİDİMİZ YAKLAŞAN SEÇİMLER: Parada sadece kağıt üzerinde 6 sıfır atıp övünenlerin, Euro, doların yanına bir ‘0' ekledikleri; Türk Lirası’nı 10 kat daha değersizleştirdikleri bir sürece geldik. Türk lirasından attıkları sıfırı dolara eklediler. Şimdi tek ümidimiz yaklaşan seçimler… Esnaf, memur, işçi, emekli, çiftçi ve işsiz ve umutsuz gençlerimiz seçim için gün saymaktalar. Biz de onlara diyoruz ki merak etmeyin yakında gidecekler.

İŞÇİ KAMİL’İN SÜRÜNDÜĞÜ GÜNLERE GELDİK: 19 yılın sonunda beş müteahhide her imkanın bulunduğu, Katarlı şirketin TV maçlarını pandemide yayınlamadığı için borçlarının silindiği, müteahhitlere verilen taahhütlerin devlet tarafından yerine getirildiği, vergi borçlarının silindiği bir dönemde, Kalyon'un şahlanıp işçi Kamil’in süründüğü günlere geldik. Limak'ın şahlanıp evlere temizliğe giden Leman ablanın süründüğü günlere geldik.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TÜKENDİ: 19 yılın sonunda Merkez Bankası’na bile zorla faiz indirimi yaptırıp dövizin fırlamasına sebebiyet verenlerin ninemizin, dedemizin biriktirdiği annemizin, babamızın emeğinin olduğu Merkez Bankası rezervlerini tükettiği, 128 milyar doları yok ettiği, net rezerv 50 milyarken borçlarla övündüğü ve brüt rezervler üzerinden algı yönetmeye çalıştıkları bir yere geldik. 128 milyarın havaya uçtuğu, bugün olsaydı pek çok sıkıntının çekilmeyeceği bir yere geldik.

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