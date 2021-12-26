Özelleştirme, bilet satışını vurdu

Milli Piyango İdaresi, 2019’da 54 milyon piyango sattı. Özelleştirmenin ardından 2020’nin ilk yedi ayında satılan bilet 14 milyonda kaldı. Satışlar yüzde 74 azaldı.

Deniz AYHAN

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2017'de Milli Piyango İdaresi, Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Kısa süre sonra Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları 10 yıllığına Sisal Şans'a devredildi. Sayıştay'ın denetim raporlarına göre özelleştirme bilet satışlarını vurdu. 2016'da 65 milyon, 2017'de 64 milyon, 2018'de 63 milyon ve 2019'da 54 milyon bilet satılırken, 2020 yılının ilk 7 ayında satılan bilet sayısı yüzde 74 azalma ile 14 milyonda kaldı.

KALEM KALEM SATIŞ

2017'de sadece Milli Piyango bileti satışından 683 milyon 426 bin TL, 2018'de 710 milyon 72 bin TL, 2019'da 686 milyon 659 bin TL gelir elde edilirken, 2020'nin ağustos ayına kadar Milli Piyango biletlerinden kurumun kasasına yalnızca 111 milyon 357 bin TL girdi. Hemen Kazan'da ise 2018'de 188 milyon adet, 2019'da 145 milyon 955 bin adet, 2020'nin ilk 7 ayında ise 44 milyon 917 bin adet oyun oynandı.

İDARE GÜÇLÜK İÇİNDE

1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu tarafından “Sisal Şans A.Ş.” aracılığıyla şans oyunlarının düzenlenmesine başlandı ve Milli Piyango İdaresi devre dışı kaldı. Bu nedenle Milli Piyango İdaresi'nin dönem karı yüzde 53.5 azalarak 297.6 milyon TL'ye düştü. TBMM'ye sunulan Sayıştay raporunda, “Azalışa, İdare'nin şans oyunları faaliyetine Ağustos/2020 ayında son vermesi neden olmuştur. 01 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla lisans kapsamındaki şans oyunları yüklenici firma tarafından oynatıldığı için İdare kendi genel yönetim giderlerini karşılamakta güçlükler yaşamaktadır” denildi.

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Sahibi değişti güvenim bitti

Havva Bahtlı (Emekli): Piyango almıyorum, çünkü sahipleri değişti. Daha önce devletinken her sene 1-2 tane alıyordum ama artık almıyorum. Güvenim kalmadı. Milletin parasıyla, milleti soyuyorlar. Niye paramı çöpe atayım ki? Zaten piyango hiç kimseye çıkmıyor.

Kimseye çıkacağını zannetmiyorum

Kadir Güngörür (Saatçi): Piyango benim için kesinlikle bir umut kaynağı değil. Kimseye çıkacağını zannetmiyorum. Alanlar da boşuna alıyor.

Satışlar 4'te 1 oranında düştü

Gülay Eryiğit (Piyango bileti satıcısı): Çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet 120 lira. Geçen senelere göre satışlarda çok düşüş var. 4'te 1'e kadar düştü, daha da aşağısı belki de. Bu düşüşün sebebi, Milli Piyango'nun özelleştirilmesi. Halk ‘Güvenimiz yok' diyor.

Şaibeli ama bir umut alıyoruz

Mümtaz Yıldıztaş (Öğretmen): Büyük ikramiyenin çıkacağını sanmıyorum ama yine de gelip alıyoruz. Açıkçası şaibeli, güven duymuyorum. Milli Piyango'ya güvenim vardı. Az önce ağabeyim aradı, “Güven duymuyoruz ama sen yine de bana bir bilet al” dedi.

Çalışarak da bir şeyler kazanılır

Serpil Can (Ev kadını): Bir şeyleri umut etmek için piyango çekişilini beklemek saçma bence. İnsanlar çalışarak da bir şeyleri elde edilebilir.

İkramiye çıkarsa traktörümü alırım

Süleyman Şahin (Çiftçi): Güvenimiz yok, çıkacağına inanmıyorum. Bir traktör alacağım, piyango biletini o yüzden aldım. Çıkarsa traktörümüzü alacağız. Elazığ Sivrice'de çiftçiyim, oradan kalkıp buraya geldik bilet için. Anlayacağınız, traktör hayalimiz bile bir umuda kaldı.

■ Batuhan Serim