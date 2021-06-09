Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sigorta sorusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sigorta şirketiyle ilgili ileri sürdüğü iddiaların ardından, Engin Sigorta’dan yapılan açıklamaya cevap verdi. Soylu’nun Demokrat Parti’den ayrılıp AKP’ye geçmesiyle sigorta şirketinin inanılmaz bir şekilde büyüdüğü iddiasına hatırlatan Özel şunları söyledi:

“SOYLU'NUN 2009 ŞİRKETİNİN KARI BİR BAKAN MAAŞI”

“Süleyman Beyin sigorta şirketinin 2009-2016 arası inanılmaz yükselişini yakaladık, resmi belgelerden 52 kat büyümüş. Sonra da, ‘Süleyman Bey, Süleyman Bey bu şirketin 2018, 2019, 2020'de ne kazandı bir görelim' dedik. Süleyman Bey kendisi açıklama yapmayıp şirkete yaptırmış ama sağ olsunlar yaptıkları açıklamadaki bazı verilerden elimizde Süleyman Beyin E-vergi levhasını sorgulama imkanı da geçmiş.

Süleyman Bey’in 2009 yılında yani Demokrat Parti üyesiyken hatta Genel İdare Kurulu üyesiyken bir sigorta şirketi var, yazıcı cırt cırt yaptıkça hoşuna gidiyor. Şirketin 2009 yılı karı 10 bin lira. O tarihte bir bakan maaşı da 10 bin lira yani Süleyman Soylu'nun 2009 şirketinin karı bir bakan maaşı. Yani Süleyman Bey sigortacılığı bırakıp bakanlık yapmaya başlasa aynı parayı kazanacak. Son derece makul bir şirket karıdır.

Süleyman Bey 2013 yılına gelip de, Süleyman Beyin AK Parti'li oluşu 2013 değildir. 2009'da Süleyman Bey Demokrat Parti üyesiyken partisi 2010 Referandum'u geldiğinde (partisi) ‘hayır' oyu verme kararı alır. Süleyman Bey ‘Evet'e çalışır. Finansmanını Gülen cemaatinin yaptığı 51 il gezer, sonra Gülen cemaati bu performansını AK Parti'ye lansman yaparak ödüllendirir, AK Parti'li olur.

“2013 YILINDAKİ KARI 225 BİN LİRA YANİ 15 BAKAN MAAŞI”

“Süleyman Beyin fikren Demokrat Parti'den kopup AK Parti'ye, o zaman cemaate, dolayısıyla AK Parti'ye yaklaştığı tarihte şirketi bir bakan maaşı kazanırken 2013 yılındaki karı 225 bin lira yani 15 bakan maaşı olur. Süleyman Beyin 2020 yılı karı 1 milyon 220 bin lira yani 50 bakan maaşıdır. Bir bakan maaşlı Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi'nden 50 bakan maaşlı İçişleri Bakanı'nın yazıcısına geldi. Biz de bunu söylüyoruz. Şirkete açıklama yaptırtmış. Şimdi şirket herhangi bir şirket olsa ‘ticari sırdır' açıklamasın ama İçişleri Bakanı'nın şirketiyse iddialar resmi kurumlara poliçe kesildiği ya da poliçenin kesilmesine aracılık ettiği sigorta genel müdürlüğü arasında ve payını aldığı ve bunun da bu yüksek gelire sebep olduğu iddiasıysa açıklamada onu da söyleyeceksin.

Açıklamada verdiği rakamlardan ve aradan kaçırdıkları bilgilerden biz merak ettiğimiz 2018, 2019, 2020 karına ulaştık ve öğrendik ki bir bakan maaşı kardan 50 bakan maaşına çıkmış.

Ama açıklamada neden şu yok; ‘Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun sigorta işi şirketimiz tarafından yapılmamaktadır. İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları başta olmak üzere devletin hiçbir kuruluşunun taşınmazlarını ya da araçlarını sigortalamıyoruz' diye niye demiyorsunuz? Bu açıklamanın orası niye eksik? Başka sorumuz yok. İçişleri Bakanı'nı kamuoyunun vicdanına veriyoruz. Tabi İçişleri Bakanı'nın orta büyüklükte şirket…. açıkladıktan sonra bizlere küçük ve orta büyüklükteki sigorta şirketlerinden yağan telefonlar bugünkü hesapları yapmamızı ve bugünkü bilgilere ulaşmamızı da kolaylaştırmıştır.”