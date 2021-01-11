Öztrak fotoğrafı gösterip Erdoğan’a sordu: Bu adamla aynı masaya nasıl oturabiliyorsunuz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Türk Telekom vurgunuyla suçlanan Hariri ailesinden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edilmesini anımsatan Öztark, görüşmenin fotoğrafını göstererek şöyle konuştu:

*Tüm yurttaşlarımızın bu fotoğrafa dikkatlice bakmalarını rica ediyorum. Bu sıradan bir fotoğraf değil. Bu fotoğrafta tek kuruş borcu olmadan kasasında milyarlarca Türk Lirası varolan Türk Telekom'u soyan Lübnanlı Hariri ailesinin bir ferdi var.

*Bu aile hazinenin Telekom’u özelleştirme bedelini Türk bankalarından borç alıp ödedi. Sonra milyonlarca dolarlık temettü gelirini Türkiye'den Lübnan'a kaçırdı. Bizim bankalara 3,5 milyar dolarlık kredi borcu taktı.

*Bu borcu Türk Telekom'un üzerine yıkıp kaçıp gitti. Yani Hariri ailesi ceplerinden tek bir kuruş çıkmadan tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vurdu. Türk Telekom'un milli haklarını korumakla görevli olan yönetim kurulu üyelerinin hepsi de bugün Beştepe Saray'ında.

“MİLYARLARCA DOLARLIK VURGUNUN HESABI DA SORULDU MU?”

*Bugün eğer milyonlarca öğrencimiz internete ulaşamıyorsa, Avrupa'nın bugün en düşük internet hızına sahip ülkelerden biriysek aslında sebeplerinden biri de bu vurgundur. Bunun sorumlusu da bu vurguna göz yuman saraydır.

*Şimdi acaba Hariri Bey ödemediği borcunu ödemek için mi Türkiye'ye gelmiştir. Saray Hariri'yle ekonomik ve ticari işlerin ele alındığını söylüyor da bu ticari ilişkiler konuşulurken Türk Telekom'daki milyarlarca dolarlık vurgunun hesabı da acaba sorulmuş mudur?

“AYNI MASAYA NASIL OTURABİLİYORSUNUZ?”

*Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geri istenmiş midir? Hiç sanmıyoruz. Peki beyefendi 1 kuruş ödemeden Telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu adamla aynı masaya nasıl oturabiliyorsunuz? Hiç içiniz sıkılmadı mı? Onu da sanmıyorum. Ne de olsa bu fukara milletin sırtından doyan doyana.

“SARAY GİBİ DÜŞÜNMEYEN HERKES TERÖRİST”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’yu rektör ataması sonrası yaşanan öğrenci gösterilerine değinen Öztrak, şunları söyledi;

*Protestolar terörle bağlantılı” sözlerini anımsatan Öztrak, “Cumhurbaşkanı kolduğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın birine ya da birilerine hakaret etmediği tek bir günümüz geçmiyor. Saray gibi düşünmeyen herkes terörist. Saray bu ülkede gazetecileri terörist ilan etti.

*Nobel Ödüllü edebiyatçılarımızı terörist ilan etti. Soğan deposu sahiplerini, elinde doları, Euro'su olan vatandaşlarımızı, Anayasa Referandumu'nda hayır oyu verenleri, mahali idare seçimlerinde Millet İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı terörist ilan etti.

*Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına tepki gösteren öğrencileri terörist ilan etti. Bu gidişle bu ülkede terörist iftirasına muhattap olmayan kimse kalmayacak.

*Bu ülkenin geleceği üniversiteli gençlerimizi terörist ilan edeceğinize bir de dinlemeyi deneseniz Sayın Erdoğan. Gençlerimiz neden 4 yıl okuyacakları üniversiteye yapılan rektör atamasına karşı çıkıyorlar? Ne istiyorlar? Onları haksız yere itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine taleplerine bir kulak verseniz ne çıkar? Tepesine çıktığınız kibir kuleleriniz mi çatlar?.

TÜİK VERİLERİ

Bugün açıklanan TÜİK Ekim ayı işsizlik verilerini değerlendiren Öztrak şöyle konuştu:

*Son bir yılda 896 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Bunun 684 bini hizmetler sektöründe. Son 24 ayın 22'sinde her ay istihdam kaybetmişiz. Yani iş yerleri azalmış, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Salgından çok önce millet işini kaybetmeye başlamıştı.

*TÜİK iş bulma ümidini yitirenleri işsiz saymıyor. Millet işini kaybetmiş ama işsiz sayısı TÜİK'e göre 391 bin kişi azalmış. Diğer tarafta iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayan, iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayısı aynı dönemde son 1 yılda 2 milyon 173 bin kişi artmış. İş bulma ümidini kaybedenleri de eklediğimiz zaman gerçek işsizlerin sayısı son 1 yılda 2 milyon 763 bin kişi artarak 10 milyon 513 bini bulmuş.

*Bunun üzerine bir de çalışıyor gibi görünüp iş başında olmayanları da eklersek işsizlerimizin sayısı 12 milyonu geçiyor. Gerçek işsizlik oranı 7,2 puan artarak son 1 yılda yüzde 29,3'e sıçramış. Milletin yaşadığı işsizlik ile TÜİK'in açıkladığı işsizlik arasında korkunç bir uçurum var.

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMASI

Sayıştay'ın Ziraat Bankası'na ilişkin 2019 yılı denetim raporunda Ziraat Bankası olarak bilinen Virgin Adaları'nda kurulu bir şirkete 2014 yılında 1 milyar 637 milyon dolar kredi verdiğini anımsatan Öztrak, şunları söyledi;

*2014 yılında verilen 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi için 2020 Mart ayına kadar herhangi doğru dürüst bir ödeme yapılmadığını, bankaya, Sayıştay Raporu söylüyor.

*Ziraat Bankası ise bu kredinin Türkcell'in Varlık Fonu'na geçtiği 2020'de tahsil edildiğini açıkladı. Yani Ziraat Bankası 6 yıldır tahsil edemediği kredi alacağını şirket Varlık Fonu'na geçince birden bire tahsil etmiş. Ancak Varlık Fonu'nca devralınan hissenin İsveçli yabancı firmaya ait yüzde 24'lük pay olduğunu biliyoruz.

*Bunun için İsveçli firmaya ödenen tutar tam 530 milyon dolar. Böylece Tükcell'in Varlık Fonu'ndaki payı yüzde 26'ya çıkmış. Ziraat Bankası'na 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi karşılığında teminat olarak verilen Türkcell hisse payı yüzde 13,8. Şimdi İsveç firmasının elindeki yüzde 24 Türkcell hissesinin ancak 530 milyon dolar ederken, Ziraat Bankasın'daki yüzde 13,8 hissesinin değeri nasıl 1 milyar 637 milyon dolar ediyor?

*İsveçli firmaya verilen rakamla Ziraat Bankası'nın teminata esas aldığı değerleme arasında dağlar kadar fark var? Bu kadar fark normal değil. Ya yüzde 24'lük pay için ödenen 530 milyon dolar çok ucuz ya da Ziraat Bankası krediyi verirken teminatı aldığı payların değerini çok şişirmiş.

*Tam bir Nasrettin Hoca fıkrası gibi, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede? Ziraat Bankası borç ödendi diyor eğer borç ödendiyse Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü Türkcell Yönetim Kurulu'nda hala neden görev yapıyor. Yine aynı genel müdürün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda da bulunması acaba tesadüf mü?”

BAHÇELİ'YE YANIT

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları hakkında, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘sözde’ demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir” sözlerinin anımsatılması üzerine Öztrak şöyle konuştu:

“Bahçeli’nin partimiz hakkında hezeyan içinde sarf edilmiş sözlerini ciddiye almamız, ipe sapa gelmez değerlendirmelere cevap vermeyi doğru bulmuyorum.”

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