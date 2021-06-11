Zehir zemberek sözler: Bunların beslemeleri lüks arabalarda pudra şekeri çekerken…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne'de partisinin Trakya Bölge Toplantısı’nda konuştu.

“MİLLETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMASI GEREKENLER FELÇ OLMUŞ”

Türkiye'nin dört bir yanında büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Öztrak, vatandaşların “feryat ettiğini” belirtti. “Yoksulluk, yolsuzluk, umutsuzluk aldı başını gidiyor” diye ekleyen Öztrak, “Milletin sorunlarına çözüm bulması gerekenler felç olmuş. Hükümet mefluç, kurumlar çalıştırılamıyor, devlet büyük bir krizde. Ucube tek adam vesayet rejimiyle; yasama, yürütme, yargı erklerinin hepsi Saray'a bağlanmış. Denetleyici, düzenleyici kurumlar fiilen ortadan kaldırılmış. Devleti kemiren parazitler bu elverişli ortamda hızla harekete geçiyorlar” şeklinde konuştu.

“EVİN REİSİ YASAK MAHSÜLÜ SAHİPLENMEK İSTEMİYOR”

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkeyi 19 yıldır yöneten kadroların evinde kavga başlayınca, evin reisinin elinden ipler kaçınca, suç örgütleriyle, mafyayla gayrimeşru ilişkilerinin yasak meyveleri birer birer ortaya dökülmeye başladı. Şimdi evin reisi bu yasak mahsulü sahiplenmek istemiyor. ‘Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyor. Kaybedecek zamanı zaten kaybettiniz, bu sizi sorumluluktan kurtarmıyor ki.”

“MAFYA-SİYASET-TİCARET HATTINDA BORULAR PATLADI”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, “128 milyar dolar nerede' diye sorduklarını vurgulayan Öztrak, “Döndü dedi ki, ‘128 milyar dolar nerede diye soru mu sorulur. Siz hesap bilmiyorsunuz.' ‘Deprem paraları nerede' diye sorduk, ‘Hesap vermeye zamanımız yok' dedi. ‘Şehitler için toplanan para nerede' diye sorduk, cevap dahi vermediler. Şimdi mafya-siyaset-ticaret hattında borular patladı, yayılan kokular tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Ekonomiyi, devleti bu hat kemiriyor ama şahsım hükümetinin bunlarla ilgilenecek zamanı yokmuş” açıklamasında bulundu.

“SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARIYLA ÇOK YOL YÜRÜDÜLER”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in gündeme bomba gibi düşen iddialarına ilişkin de hükümete eleştirilerde bulunan Öztrak, “Bugün evlatlıktan reddettikleri organize suç örgütü elebaşlarıyla çok yol yürüdüler. Bu elebaşı, AK Parti için mitingler düzenledi. Akademisyenlerin kanlarında banyo yapacağını söyledi. Erdoğan ile samimi pozlar verdi. AK Parti'li siyasilere çanta çanta para verdi. Yetmedi, AK Parti'nin propagandası için AK Parti'ye kahve verdi. Ama şimdi çıkmışlar, içtikleri kahvenin parasını da millete ve muhalefete ödetmek istiyorlar. Yok öyle şey! Can çıkar, huy çıkmaz. Bunların huyu bu. Siyasi yüzsüzlüğün kitabını yazdılar. Zübüklüğün zirvesi bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

“BİZİM SARAYLILAR, FRANSA'DAKİ SARAYLILARI HİÇ ARATMIYOR”

Öztrak, “Erdoğan yine sorumluluklarını unutuyor” diyerek, Erdoğan'ın muhalefete yönelik, “Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin…” sözlerine tepki göstererek, “Maşallah bizim saraylılar, Fransa'daki saraylıları hiç aratmıyorlar. Ne güzel diyor atalarımız; ‘Aç doyar, açgözlü doymaz.' Duran, uçan, kaçan saraylarınızda, ‘itibardan tasarruf olmaz' deyip keyif süreceksiniz; sonra da muhalefete dönüp, ‘Açları buyurun siz doyurun' diyeceksiniz… Biz belediyelerimizle zaten vatandaşlarımızın yanındayız. Ama milletimiz, belediyelerimizi durdurmak için sizin neler yaptığınızı daha hala unutmadı” diye konuştu.

“GETİRİN SANDIĞI, KAPANSIN ARTIK HARAM KAPILARI”

“Halkın ekmeğine bile düşmanlık ettiniz” ifadelerini kullanan Öztrak, Erdoğan'a şu sorularla seslendi:

“Bu ülkede hükümet yok mu? Kim bu açlığın, yokluğun sorumlusu? Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Milletin sırtındaki yük, sayenizde her gün daha da ağırlaşıyor. Millet eziliyor. Yapılacak tek şey var: Getirin sandığı. Kapansın artık haram kapıları. CHP iktidarında kurulacak Halil İbrahim sofrasında tüm milletimize yer var. Bu ülkenin kaynakları yeter, yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki harama el uzatılmasın.”

“SARAY YANAŞMALARININ EVİNE DÖRT MAAŞ GİRERKEN…”

Yolsuzluğun olduğu yerde; yoksulluk, açlık ve sefalet olacağının altını çizen Öztrak, “Bu ucube rejime geçtikten sonra, iki yılda yoksullarımızın sayısı 3 milyon 232 bin kişi artarak, 10 milyon 171 bine çıktı. Bu rakam benim değil, Dünya Bankası'nın rakamı… Bunların beslemeleri, lüks arabalarda burunlarına pudra şekeri çekerken; millet evine bir kilo toz şekeri bile götüremez hale geldi. Saray yanaşmalarının evine bir değil, iki değil, üç değil, dört ayrı yerden maaş girerken; milletin evine bir maaşı bile götüremiyor. Saray sosyetesinin çocukları daha 40 yaşlarını görmeden dolar milyoneri oluyor; milletin emek emek okuttuğu çocukları, 40'ında anasının, babasının eline bakıyor” açıklamasını yaptı.