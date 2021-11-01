Pınar Gültekin cinayetinde 7’nci duruşma görüldü

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti davasının 7’nci duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Duruşmada Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen verilerin Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığında incelendiği, gelen verilerin açılamadığı için Gültekin’in telefonuna ulaşım sağlanamadığı öğrenilirken, Gültekin ailesinin avukatı, "ABD'den gelen veriler açılmıyor. Şimdi bir 11 ay daha mı bekleyeceğiz. Pınar'ın ailesi artık yargılamanın bitmesini istiyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın (32) yargılandığı davada, bugün 7’nci duruşma görül

Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan katıldı.

“ABD’DEN GELEN CEVAP ANKARA’DA İNCELENİYOR”

Duruşmada, ABD’den gelen müzekkere cevabının tercümesinin yapıldığı, gelen verilerin önce Muğla Siber Suçlara, ardından Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi. Şifreli dosyalara yönelik Ankara’da çalışmaların devam ettiği belirtildi. Adli tıp raporunun ise henüz gelmediği belirtildi.

“ŞİMDİ 11 AY DAHA MI BEKLEYECEĞİZ?”

Pınar Gültekin’in aile avukatı duruşmada yaptığı konuşmada, “Biz sanığın tahrik indirimi alması için 11 aydır bekliyoruz. Pınar’ın ailesi artık yargılamanın bitmesini istiyor. Tekrar ABD’ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Pınar’ın tüm özel hayatı açılmaya çalışıldı. Şimdi ABD’den gelen veriler açılmıyor. Bir 11 ay daha mı beklenecek” dedi. Gültekin ailesinin diğer avukatı ise, yeni bir adli tıp raporunu gereksiz bulduğunu, ilk raporda Pınar’ın canlıyken yakıldığının belirlendiğini dile getirdi.

“BENİM TEHDİT ALTINDA OLDUĞUM ORTADA”

Cemal Metin Avcı ise, “Raporla ilgili olan sonucu ve aileme yönelik suçlamaları reddediyorum. Pınar’ın en yakın ev arkadaşı bile beni tehdit ettiğini söylüyor. ABD’den gelen cevapta bir şey çıkmasa bile beni tehdit ettiği ortada. Ben bir suç işledim ve çok pişmanım. Fakat benim o dönem tehdit altında olduğumu unutmamak gerekiyor” dedi.

Duruşma mahkeme heyeti tarafından 20 Aralık tarihine ertelendi.

‘KARŞI TARAFIN AMACI DURUŞMAYI UZATMAK’

Duruşmanın ardından Gültekin ailesinin avukatları adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukatlardan Yiğit Gökçehan Koçoğlu, geçen celse ABD’den gelen müzekkere cevabını sanık müdafii olmamamıza rağmen sırf Pınar’ın söylendiği gibi olmadığını herkesin yüzüne vurmak amacıyla incelemek istedik. Ancak şifreler açılmıyor. Bunu Muğla Siber Suçlar Mücadele Şubesi de üst makam olan Anlara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı da açamadı. Bugün evrakların bir daha istenmemesini talep ettik. Yine 11,5 ay evrak bekleyeceğiz. Bu çok uzun bir süreç. Kısa sürede gelmesi imkansız. Bu evrak maddi gerçeği de ortaya koyamayacaktı. Karşı tarafın amacı duruşmayı uzatmaktı. Mahkeme yeniden şifre istedi. Uzun bir süreç olacak. Cemal Metin Avcı hep kaçamak cevaplar verdi. Savunması kurgu olduğu için kendiyle çelişmemek adına yanıt vermekten kaçındı” dedi.

‘PINAR’DA CANIM NASILACIDIYISA, ŞEBNEM’E DE ÖYLE ACIDI’

Duruşma öncesi konuşan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, adalet isteğini söyledi. Gültekin, “Her seferinde adalet arıyoruz. Bizim içimiz yanarken, katilin ailesi dışarıda geziyor. Sadece adalet istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Adalet, mahkemelerde verilsin. Herkes kendi adaletini kendi ararsa, bu ülkenin hali ne olur?” dedi.

Denizli’de Şebnem Şirinin (25) boğazı kesilerek öldürülmesi olayıyla da konuşan Gültekin, “O kızcağızın da bir ailesi var. Sadece o kız değil, bütün ailesi öldü. Hepsi o acıyla yaşayacak. Pınar’da canım nasıl acıdıysa, Şebnem’de de o kadar acıdı. Tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar’ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı’nın çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar’ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat’taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

SAVCILIK İLE MAHKEME AYNI KARAR

Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın da delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

ANNE, BABA, ESKİ EŞ VE ORTAK HAKKINDA İDDİANAME

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı’nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan’ın kasten adam öldürme sonrasındaki bir zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok edip, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

TUTUKSUZ SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Geçen 27 Eylül’de görülen 6’ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın da savunmaları alındı. Cemal Metin Avcı, bugün 7’nci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Gültekin’in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor. (DHA-İHA)

İlginizi Çekebilir Pınar Gültekin'in katliamında kan donduran rapor: Canlı canlı yakılmış

İlginizi Çekebilir Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Biz üst merciye başvurmasak bu sonucu elde edemeyecektik

İlginizi Çekebilir Şebnem Şirin'in otopsi raporunda kan donduran detay