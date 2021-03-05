‘Polis bana işkence yaptı’ dedi! Akılalmaz görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay Esenler’de yaşandı. Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle tartıştı. Maske takmamakta ısrar eden Harun Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, bu kez “polis beni dövdü” diyerek şikayetçi oldu.

“ELEKTRİK VERİP, KAPAMA VURDULAR”

Polisleri suçlayan Harun Ç., “3-5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler” dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. “Karakolda beni vurarak ayılttılar” iddiasında bulundu.

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., “Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular” ifadesini kullandı. Harun Ç. olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Harun Ç.’nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.’nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafa attığı görülüyor. Harun Ç.’nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

Harun Ç.’yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç.’nin “küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı”, “alıkoyma” gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi. (DHA)