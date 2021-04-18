Prof. Dr. Kayıhan Pala vaka artışlarını böyle değerlendirdi: İkinci bir Wuhan’a döndü

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı salgına dair son verileri değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı” açıklamasına rağmen büyükşehirlerde ve Marmara Bölgesi’ndeki artışa dikkat çeken Pala, Çanakkale’de 9 haftada 24 kat, İstanbul, Ankara ve Bursa’da 13 kat artış yaşandığını, birçok şehirde her 100 binde görülen vaka sayılarının 500’ün üzerine çıktığını belirtti.

“50 KAT YÜKSEK DURUMDAYIZ”

“Sözcüklerin tükendiğini vurgulamamız gerekir” diyerek salgın verilerini yorumlayan Pala, 12-18 Nisan verilerine göre Türkiye’de birçok şehirde 100 binde yeni olgu sayısının 500’ün üstüne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

*Salgının kontrol altına alındığını söyleyebilmemiz için 7 günlük yeni olgu sayısının 100 binde 10’un altına düşmesi gerekiyor. Yani 50 kat yüksek durumdayız.

*Çanakkale’de 9 hafta içerisinde 100 binde olgu sayısı 24 kat artmış. İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerde 13 kat artış göstermiş.

*Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, doğrulanmış olgu ve ölüm sayılarına baktığımız zaman bile çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımız çok açık. Dünyada da nüfusuna göre en yüksek doğrulanmış olgu sayısı olan 2 ülkeden biriyiz.

*Biri Uruguay, biri Türkiye. Bugün 318 yurttaşımızın yaşamını yitirmiş olması, salgında son haftalardaki günlük ölüm sayısındaki artış eğilimini göstermesi bakımından çok dramatik bir sonuç.

“İKİNCİ BİR WUHAN”

Yoğun bakım doluluk oranları hakkında bilgilendirmede bulunan Pala, “Şu anda artık İstanbul başta olmak üzere 100 binde 900’lerin üstünde çok büyük bir rekora doğru gidiyor. İkinci bir Wuhan olarak adlandırılsa yanlış olmayacaktır. 15 milyonun üstündeki nüfusuyla ciddi bir yoğun bakım yatağı yetmezliği ve bununla birlikte yalnızca yoğun bakımla sınırlı olmayan, hasta yatağı bulmakla ilgili sıkıntıların da ortaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR AĞIRLAŞACAK”

Salgına dair beklentilerini paylaşan Pala, “Türkiye bugün itibarıyla 60 milyon kişiye aşı yapma hedefinin ancak yüzde 13’ünü gerçekleştirebilmiş durumdadır. 2 doz aşısını yaptığımız 60 milyon içerisinde yalnızca yüzde 13’lük bir kesim var. Bu pandemiye güçlü bir yanıt vermek için çok yetersiz. İkinci olarak aşı dışında halk sağlığı önlemleri yeterli değil. Ben önümüzdeki günlerin ve haftaların hem olgu sayıları hem ağır hasta sayıları hem de ölümler açısından benzer sıkıntıları ağırlaştırarak karşımıza getirebileceği endişesini taşıyorum” diye konuştu.

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