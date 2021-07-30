Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kadıoğlu, “Mevcut orman yangınları büyük ölçüde günümüzdeki meteorolojik şartlardan kaynaklanıyor. Şu an kuzey yarım kürede binlerce orman yangını var. Ateşe dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

“BOŞ KOMPLO TEORİLERİ İLE BİR ŞEYİ ÇÖZEMEYİZ”

Kadıoğlu, Manavgat'daki yangının ‘fön rüzgarı' etkisinde olduğunu belirterek, “Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz. Karadeniz'den gelip İç Anadolu’yu gecerek Toroslar’dan Akdeniz kıyılarına inen rüzgar ile her yer kurudu ve adyabatik olarak ısındı. Yakıt ve oksijen var. Biz sadece ısı kaynaklarını kontrol edebiliriz” diye konuştu.