Prof. Yıldız Ecevit göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Ankara ve Bilkent Üniversiteleri’nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyatı ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler veren evli ve bir çocuk annesi Prof. Yıldız Ecevit bir ay önce yakalandığı lenfoma hastalığından kurtulamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.

SON KİTABINI BİR AY ÖNCE YAYIMLAMIŞTI

Son kitabını bir ay önce yayınlayan Ecevit'in Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine eşi mimar Öztan Ecevit, kızı Ayşe Crane, torunu Josie Sera Crane ve yakınları katıldı. Cenaze törenine eşi ve yakınlarının çiçeklerle geldiği Ecevit gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

KIZI VE TORUNUNU TESELLİ ETTİ

Cenazede kızı ve torununa sık sık sarılarak teselli eden Öztan Ecevit Eşi Öztan Ecevit Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Lenfoma hastalığı eşimde bir yıl önce görülmüş ama durmuştu, son bir ay içerisinde aniden ağırlaştı, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı, elimizden uçup gitti” diye konuştu.