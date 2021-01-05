PTT’de neler oluyor? 22 milyon lira buhar oldu

Sayıştay raporlarında, PTT'nin 2019 yılında 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde zarar ettiği rapor edilmişti. Sayıştay, PTT'nin kayıp paralarını da araştırarak, kredi kartı hizmetlerinde dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Buna göre, 2017 yılında uygulamaya konulan karttan karta para transferi işlemlerinde sistemsel hata yapıldı. Hata ancak bir yıl sonra fark edildi. Bu zaman içinde 64 kişinin 3 milyon 600 bin lira tutarında haksız kazanç elde ettiği ve paraları kuruma iade etmedikleri ortaya çıktı. Müfettişler olayı “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi.

22 MİLYON LİRA NEREDE

Sayıştay, PTT'nin muhasebe kayıtlarının güvenli olmadığını da vurguladı. İncelemelerde, muhasebe kayıtlarında 22 milyon liranın mahiyetinin belli olmadığına dikkat çekildi.

TBMM'DE “PTT ARAŞTIRILSIN” ÖNERGESİ

PTT'de yaşananların peşini bırakmayan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, yıllardır kâar eden dev kurumun bu denli zarar etmesinin sebeplerinin araştırılması ve sorumlularının hesap vermesi için meclis araştırması önergesi verdiğini belirterek, PTT'nin 2019 yılı Sayıştay raporuna yansıyan dolandırıcılık olayının ayrıntılarını şöyle aktardı:

64 KİŞİ 3 MİLYON 600 BİN DOLANDIRDI

PTT kredi kartları hizmetleri bağlamında, 31 Ocak 2017 tarihinde hizmete sunulan Kart'tan Karta Para Transferi (KKPT) uygulamasında işlemler online (otomatik) olarak yapılmasına ve transfer edilen paralar ilgili hesaplara KKPT yatırma açıklaması ile intikal etmesine karşın, PTT otomasyon sisteminde oluşan bir yazılım hatası sonucu daha önce hesaplara yatan KKPT bedellerinin, bu defa PTT sistemi tarafında KKPT yatırma yapılan posta çeki hesabına tekrar yatırıldığı yazılıyor.

Ancak bunu kimse fark etmiyor. Uzun bir uygulama döneminden sonra olay yaklaşık bir yıl sonra fark ediliyor. Bu süre zarfında da 234 müşterinin 471 adet kart ve buna bağlı 467 hesaba mükerrer para transferi yapılmış olmasından dolayı 1 milyon 975 bin TL'nin muhtelif müşterilerin kullanımında kalmış olduğu anlaşılıyor.

KKPT uygulamasında oluşan aksaklıktan dolayı haksız kazanç sağlayanlardan ancak 115 bin 546 TL tahsilat yapılabiliyor. Daha sonra müfettişler devreye giriyor ve müfettişin hazırladığı soruşturma raporunda, bu işlemlerden dolayı 21 kişinin bilinçli, 43 kişinin örgütlü olarak suistimal yaparak idare parasının mal edinip haksız kazanç sağladıkları, toplam 64 kişi tarafından gerçekleştirilen bu tutarın 3,6 milyon TL olduğu belirtiliyor.

22 MİLYON LİRA BUHARLAŞTI

Sayıştay, şirketin çok uzun yıllardan beri posta çeki hesabında oluşan mutabakatsızlığı, bu tutarların döviz tutarı olduğu ve yılsonu için son gün rakamları ile yeniden değerleme yapılması ve karşılığının ilgili hesapta yer alması gerektiği halde farklı şekilde kapatma yoluna gittiğini vurguluyor. Ve raporu yazan Sayıştay müfettişleri ‘bu da muhasebe kayıtlarının güvenli olmadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır' şeklinde bir cümle kullanıyor.

Bahse konu bilinçli veya bilinçsiz yapılan bu muhasebe hatasından dolayı 22 milyon TL'nin mahiyetinin belirlenemediğini, yani paranın ortada olmadığını vurguluyor. Nereden bakarsanız bakın tutarsızlıklar, usulsüzlükler dolu. Bu milletin parasını iç edenlere ve onlara göz yumanlara elbet hesap soracağız.