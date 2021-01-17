Rahşan Ecevit ölümünün 1. yıldönümünde anılıyor

Ressam, yazar ve siyasetçi kimliği ile tanınan Rahşan Ecevit geçtiğimiz sene 17 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Bülent Ecevit’in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Türk siyasetinin önemli yüzlerinden biri olarak yıllarca politikanın içinde yer almıştı.

RAHŞAN ECEVİT’İN HAYAT HİKAYESİ

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.1946'da Bülent Ecevit ile evlenmiştir.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.

HER ZAMAN SİYASETİN İÇİNDE YER ALDI

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.