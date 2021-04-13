Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2021 Pide fiyatları belirlendi…

İftar sofralarının baş tacı olarak görülen pidelerin de fiyatı merak konusu oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara için pide fiyatlarını duyurdu.

İSTANBUL’DA PİDE FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılan Ramazan pidesi bu yıl 365 gram olarak 4 liradan satışa sunulacağını duyuruldu. Aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB’ye bağlı Halk Ekmek’in üreteceği Ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı. İmamoğlu “Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ANKARA PİDE FİYATI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 275 gram ramazan pidesinin 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, önümüzdeki hafta ramazan ayının idrak edileceğini, bu ay ramazan pidesinin olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirtti. Balcı, şunları kaydetti:

“Bu yıl ramazan pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin, Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram pide 4 lira iken Trabzon'da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe, temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.” (DHA)

İZMİR’DE PİDE KAÇ LİRA

İzmirlilere hijyenik koşullarda üretilmiş, katkısız ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca üreteceği 250 gramlık Ramazan pidesini 1,5 TL’den satacak. Kent Ekmek üretmeyi planladığı günlük 15 bin Ramazan pidesini 60 Kent Ekmek Satış Büfesi'nde satışa sunacak.

Pideler büfelerden 11.00-18.00 saatleri arasında satın alınabilecek. Modern makinelerle el değmeden üretilen ekmek ve pidelerde, un, su, tuz ve maya kullanılıyor. Ayrıca tesiste ekmek üretimi de devam ediyor. Kent Ekmek Şubeleri'nde 250 gram ekmek 1,25 TL olarak satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş'ye bağlı Kent Ekmek Fabrikası’nda beyaz, kepekli ve glütensiz ekmek üretiliyor.

ANTALYA PİDE FİYATI

Antalya’da geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl 300 gramı 3 TL ‘den satışa sunulan pidenin, bu yıl yapılan maliyet hesapları sonucunda 250 grama düşürülerek fiyatının aynı tutulmasına karar verildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Fiyat ve gramajla ilgili valiliğe, belediyeye, ilgili kurumlara müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz ve değişiklik olmazsa, Ramazan’da 250 gram pide 3 TL olacak” diye konuştu.

EDİRNE 2021 PİDE FİYATLARI

Edirne’de, Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan pidesi 4 TL’den satışa çıkarılacak.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların daha yüksek bir fiyat talep ettiğini ancak 350 gram pidenin 4 TL olmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu