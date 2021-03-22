‘Reform yapıyoruz’ diye diye Türkiye’yi geriye götürdüler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2020'nin son günlerinde 2021 yılını reform yılı ilan etti. Hukuk ve ekonomi alanında ‘reform vaadi' ile arka arkaya paketler açıklandı. Ancak son aylarda her iki alanda da yaşananlar, “Bu nasıl reform?” dedirtti.

BOĞAZİÇİ'NE GÖZALTI: Boğaziçi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına, öğrenciler ve öğretim üyeleri tepki gösterdi. Öğrencilerin eylemine kampüse giren müdahale etti. Kampüs içinde 51, üniversite dışında 108 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: Türkiye, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi maddelerini de içeren İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

HDP'YE KAPATMA: Halkın Demokrasi Partisi (HDP) hakkında Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açıldı. 600'ün üzerinde HDP'li siyasetçi için siyasi yasak istendi.

VEKİLLİK DÜŞÜRÜLDÜ: Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

FEZLEKE REKORU: Vekil dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen fezleke sayısında rekor kırıldı. TBMM'ye 955'i HDP, 245'i CHP, 13'ü AKP, 8'i MHP, 15'i İYİ Partili vekillere ait 1336 fezleke gönderildi.

Paket açıklandı başkanlar gitti

– Ekonomik reform paketi açıklandıktan sonra hem faiz hem de döviz kuru arttı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'den 19'a yükseltti. Böylece Türkiye, faiz liginde dünyada 7. sıraya yükseldi.

– 4.5 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, faiz artırımının ardından gece yarısı kararnamesi ile görevinden alındı. Son 5 yılda 4 ayrı MB Başkanı atandı.

– Toplumun çoğunluğunun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi için ‘devlet' garantisi verildi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile geçici madde eklenerek Kanal İstanbul'a Hazine garantisi verilmiş oldu.

– Son dönemde açıkladığı veriler tartışma konusu haline gelen, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkan değişikliğine gidildi. Görevin 1 yılı bile dolmayan Muhammed Cahit Şirin görevden alınırken, yerine yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Gezi Parkı gizli kapaklı devredildi

Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı, ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi. İBB, “Devir işlemi haber verilmeden, 1 günlük yazışma ile yürütülmüştür. İstanbullunun istediği Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan kararın zamanlaması manidardır” dedi.