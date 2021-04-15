Saadet Partisi 128 milyar doları sordu: Madem ki kayıt altında, açıklayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısından bir kesiti partisinin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 128 milyar dolar tartışmaları üzerine yapılan paylaşımda, Karamaollaoğlu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye cevabına yer verildi.

Paylaşılan videoda, ‘128 milyar dolar nerede soruları’ üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Canikli’ye cevap veren Karamollaoğlu’nun şu ifadeleri yer alıyor:

“İKTİDARIN YAKLAŞIMINI GARİPSİYORUM”

“Ben bu duruma iktidarın hakikaten yaklaşımını biraz garipsiyorum. Burada söylemiş Sayın Canikli, “Bunların hepsi kayıt altında.” diyor. Ne olur açıklansa? Gizli mi, gizli olması için bir sebep var mı? Yani bu meselenin bu kadar büyütülmesine iktidarın yanlış tutumunun sebep olduğu kanaatindeyim.

“BU PARALARIN BOZDURULMASI İHTİMALİ VAR”

Tabii bir ihtimal daha var; o da belli, bilinen kişilerin bu rakamların tamamını süratle bozdurmasıdır bu paraları. Sıkıntı orada herhalde ama ben iktidarın bunu açıklamasının bu problemi çözeceği kanaatindeyim. Madem ki kayıt altında; ifade edin. Ne olur? Benim kanaatim bu.”

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabı ise paylaşımında, “128 milyar dolar madem ki kayıt altında bunu açıklayın” ifadelerine yer verdi.

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