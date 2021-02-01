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Saadet Partisi’nden HDP’nin ziyaretine ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

Güncellenme: 18:40, 01/02/2021
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Saadet Partisi’nden HDP’nin ziyaretine ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın görüşmeye ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Milletimiz, son zamanlarda toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmanın sona erdirilmesine dair çaba ve adımlardan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda bütün toplumsal kesimler, STK'lar ve siyasi partilerden Türkiye'de bir uzlaşı ve hoşgörü iklimine dönük adımlar atmasını beklemektedir.

*Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimiz ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir.

*Halkların Demokratik Partisi'nin bugün partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

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