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Safkan elit Arap koşu tayları satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün yetiştirdiği Safkan Elit Arap Koşu Tayları, açık artırma usulüyle ihaleye edilecek.

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Safkan elit Arap koşu tayları satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayının satış ihalesi, 28 Eylül 2021 Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda Sultansuyu Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale Şartnamesi, TİGEM Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-Ankara adresine veya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Malatya'da görülebilir.

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