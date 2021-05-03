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Sağanak ani gelecek, sıcaklıklar düşecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Havaların hızla ısınmaya başladığı yurdumuz yarından itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sağanak yağış yurdun kuzey bölgelerinde etkili olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:59, 03/05/2021
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Sağanak ani gelecek, sıcaklıklar düşecek…

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren etkili olacak olan yağışlarla birlikte düşüşe geçecek. Sağanak yağış geniş bir alanda etkili olurken hafta sonuna doğru yurdu terk edecek. İstanbul’da bugün 26 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar yarın 5-6 derece kadar düşüş yaşayacak.

YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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