Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar suya gömüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ve Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirirken, araçlar ise adeta suya gömüldü.

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Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova’da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldiği belirtildi.

BAŞKALE’DE SEL SULARI NEHİR GİBİ AKTI

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde Başkale ilçesinde kuvvetli yağış başladı. Bir anda bastıran ve sele neden olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçe merkezinde sel suları nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı.

Başkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karayolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolunda bekleyen onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunulmuştu. (İHA)