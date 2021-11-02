Haberler - Gündem

Sağanak yağış etkili oldu! İstanbul’da trafik durdu

İstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Yayınlanma: 19:16 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sağanak yağış etkili oldu! İstanbul’da trafik durdu

Mesainin bitiş saati yollara dökülen İstanbullular, sağanak yağışın da etkisiyle trafikte mahsur kaldı. İstanbul’un birçok noktasında trafik durdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan rest: Asla vazgeçmeyeceğim İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu'ndan rest: Asla vazgeçmeyeceğim
istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik