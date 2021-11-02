Sağanak yağış etkili oldu! İstanbul’da trafik durdu
İstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
Mesainin bitiş saati yollara dökülen İstanbullular, sağanak yağışın da etkisiyle trafikte mahsur kaldı. İstanbul’un birçok noktasında trafik durdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı.