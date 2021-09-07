Sağlık Bakanı Koca 7 Eylül’ün corona verilerini açıkladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 7 Eylül 2021 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 274 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük yükseliş yaşandı. Bakan Koca, "Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Eylül Salı gününün verilerine göre, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Eylül Salı gününün verilerine göre, 304 bin 864 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, 23 bin 638 yeni vaka tespit edilirken, 274 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 34 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: BİZE BAĞLI

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı” ifadelerini kullandı.

DÜN 21 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 20 bin 962 vaka tespit edilirken, 271 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 301 bin 164 test yapılmış ve 29 bin 327 kişi sağlığına kavuşmuştu.