Yeni vaka ve vefat sayısında büyük artış! Bakan Koca ‘ama şunu unutmayın’ diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 237 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca, "Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ekim Salı gününün verilerine göre, 357 bin 636 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 34 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 33 bin 860 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 30 bin 110 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: AŞILANMA HIZINDA DURAĞANLIK VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88, 2’nci doz ortalaması yüzde 75.10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 54 milyon 624 bin 841, 2’nci dozda 46 milyon 617 bin 72 ve 3’üncü dozda 10 milyon 796 bin 682, toplamda ise 112 milyon 941 bin 94 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 30 BİN 563 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 30 bin 563 vaka tespit edilirken, 188 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 355 bin 15 test yapılmış ve 33 bin 861 kişi iyileşmişti.