Sağlık Bakanlığı ne kadar zam yapılacak, ne zaman yapılacak belli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına zam yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı. Bakan Koca ayrıca, ‘Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.’ dedi. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

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Pandemi döneminde tüm güçleriyle vatandaşların sağlıklarına kavuşmaları için çaba harcayan sağlık çalışanlarını sevindirecek haber geldi. Bakan Koca sağlık çalışanların maaşlarına zam yapılacağını açıkladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeleriyle bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Mecliste bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.