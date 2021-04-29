Sahte tapuyla üç villayı 75 milyon liraya satacaklardı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde üç adet yüzme havuzlu ultra lüks villayı 75 milyon TL’ ye satmak için alıcılarla anlaşıp, ardından sahte tapu ile villaları satmaya çalışan dokuz kişiden beşi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, villalar için mağdurlardan 5 milyon 250 bin TL kaparo aldığı da ortaya çıktı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon öncesinde dör mağdurun ifadeleri alındı. Şikayetler sonrası teknik ve fiziki takip yapıldı.

Dokuz şüphelinin birlikte hareket ederek sahte tapu senedi düzenleyerek villaları satmaya çalıştıkları tespit edildi. Aralarında emlakçı, taksici ve inşaat sektörü çalışanlarının da bulunduğu O.İ, A.S, A.Ş , S.K, A.S isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam eden kişilerin resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü başka mağdurların olabileceği belirtildi.