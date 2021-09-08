Sakarya’da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda 112 acil yardım ekibi sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DRONE İLE ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesine gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor. (İHA)

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