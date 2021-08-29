Şanlıurfa’da ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Aşağı Akören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA, SİLAH…

Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Beyazaslan (36), Ahmet Beyazaslan (45), Mahmut Beyazaslan (46), Mehmet Beyazaslan (48) ile Adile Beyazaslan (40) yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı. DHA

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