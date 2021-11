Sarıgül’den Erdoğan’a döviz tepkisi: O konuştukça ülke fakirleşiyor

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, döviz kurlarındaki yükselişe tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun'da basın açıklaması yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HER ŞEYE SAAT BAŞI ZAM GELİYOR”

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Sarıgül, “Çok daha zor günlere gideceğimiz endişesi içinde yaşıyoruz. Dövizdeki yükseliş nedeniyle her şeye her saat başı zam geliyor. Ekonomimiz öngörülür olmaktan çıktı. Piyasalara belirsizlik ve güvensizlik hakim oldu. Böyle zamanlarda piyasalara güven verecek, devleti derleyip toparlayacak olan, uzlaşma sağlayacak olan Cumhurbaşkanıdır. Ne yazık ki sayın cumhurbaşkanının her konuşması krizi daha da derinleştiriyor. O konuştukça ülke fakirleşiyor. Her konuşması ters tepiyor.” ifadelerini kullandı.

“TEK ADAM DÜZENİNİ BOZMADAN TÜRKİYE RAHAT EDEMEZ”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Sarıgül, “Koskoca bir ülke, bir kişinin aklına, idrak ve insafına kaldı. Bir kişi ne derse o oluyor. ‘Ben yaptım oldu' diyor ama olmuyor. Her dakika daha kötüye gidiyoruz. Tek adam düzenini bozmadan Türkiye rahat edemez. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan parlamenter sisteme geçmek zorundayız.” diye konuştu.

“EKONOMİDE RADİKAL KARARLAR ALINMASI GEREKİYOR”

“Bu ülke hepimizin ülkesi, durup seyredemeyiz.” diyen Sarıgül, “Ekonomide radikal kararlar alınması gerekiyor. Bu artık parti meselesi olmaktan çıktı, artık bir beka meselesi halini aldı. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkesin aklını başına alması lazım. Bütün partilerin oy kaygılarını, siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak işbirliği yapmaları lazım.” açıklamasında bulundu.

“PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI HAKARET ARENASINA DÖNDÜ”

Sarıgül siyasetteki gerilimin arttığına da dikkat çekerek, “Siyasete nefret ve hakaret dili hakim oldu. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Bu durumdan şikayetçiyiz. Partilerin grup toplantıları, kin, nefret ve hakaret arenasına döndü. Bu toplantıların televizyondan yayınlanması huzuru bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Grup toplantıları kapalı yapılsın. Milletvekilleri ülke sorunlarını, seçim bölgelerindeki sorunları, parti içindeki sorunları konuşma imkanı bulsun. Bu hem ülkemiz için hem de partiler için daha faydalı olur.” ifadelerine yer verdi.

“PARTİLERİMİZ FARKLI OLABİLİR AMA VATAN SEVGİSİNDE BİRLEŞEBİLİRİZ”

Tüm siyasi partilere ‘sakinleşme' ve ‘normalleşme' çağrısında bulunan Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

* Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir, ama vicdan, merhamet ve saygı çizgisinde birleşebiliriz. Zor günlerden geçiyoruz. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.

