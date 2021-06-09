Savcılarına çağrı: Harekete geçmezseniz bu suça ortak olursunuz

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, yayınladığı videolar toplumda büyük ses getirirken CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, muhalefetin iddiaları araştırma önergesine ilişkin TBMM kürsüsüne taşıdı. Zeybek yaptığı konuşmada Peker'in iddiaları için Cumhuriyet Savcılarını ve Meclis'i göreve çağırdı.

“CUMHURİYET SAVCILARI OTURUYOR, İKTİDAR SUSUYOR”

Mafya aktörünün video görüntüleri Türkiye'nin gündemini belirlediğini ifade eden Zeybek konuşmasında şunları söyledi;

* Milyonlarca kişi izliyor. İzlemeyenler izleyenlere neler söyledi diye soruyor ama Türkiye'nin gündemini belirleyen bu videolara karşı maalesef başta cumhuriyet savcıları oturuyor. İddia konusu ilgililer susuyor. İktidar susuyor ama bu millet her gün bunu konuşuyor. Bu iddiaların içinde çok ciddi ithamlar var.

* Doğrudur yanlıştır ama bunun öncelikle cumhuriyet savcıları tarafından araştırılması, soruşturma başlatılması gerekiyor ancak onlar oturmuşlar talimat bekliyorlar. Bu iddialarla ilgili deniyor ki sadece bir mafya liderinin ihbarlarına mı itibar edeceğiz. Hukukta şunlar ihbar eder diye kural yoktur.

* Cumhuriyet savcıları sadece barolar ihbar eder, sadece muhalefet ihbar eder, sadece sivil toplum kuruluşları ihbar ederse ele alırım diye bir kural yok ama yargı sadece yürütme ihbar ederse ele alırım diyor. Kim olursa olsun, eğer bağımsız ve tarafsız bir yargı varsa bunlar ihbar kabul edilir. Soruşturulur, suçsuzlar aklanır, suçlular nereye gidiyorsa gitsin cezasını çeker. Hukukun gereği budur.

“KORKAKLAR ADALET DAĞITAMAZ”

“Hadi yargı bunu yapmıyor, gelin bu önergemize kabul oyu verin” diye milletvekillerine seslenen Zeybek; “Bu devleti kirleten, bu devleti çürüten kimse gelin araştıralım. Suçsuz olanları aklayalım. Suçluları cezalandıralım, yargıya götürelim. Gelin biz araştıralım. 27 yıl cumhuriyet savcılığı yapmış bir milletvekili olarak sesleniyorum. Eğer vicdanınız varsa ve görevimizi kanun gereği yapıyoruz diyorsanız, talimat beklemeyi bırakın derhal harekete geçin. Aksi takdirde bu devletin çürümesinin ortağı olursunuz. Sayın savcılar korkmayın, korkaklar adalet dağıtamaz. Yeter artık!” ifadelerini kullandı.

“İÇİŞLERİ BAKANI ŞU AN SUÇ İŞLİYOR”

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek sözlerine şöyle devam etti;

* Bir suç örgütü elemanı devleti suçluyor. Devleti tehdit ediyor, devlet görevlilerini tehdit ediyor ve kimse konuşamıyor. Niye? İçişleri Bakanı örneğin. Bir siyasetçinin 10 bin dolar aylık para aldığını söyledi mafyadan.

* İçişleri Bakanı diyor ki savcı isterse söyleyeceğim. Savcı da saraydan talimat gelirse soracağım diyor. Kaç gün oldu daha hala açıklanmadı. Neyi bekliyoruz? İçişleri Bakanı şu an suç işliyor. Kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bu hale getirmek suçtur.

* Burada önemli olan bu mafya iddialarının, bu meclis tarafından araştırılmasıdır. Biz eğer bunu yapamıyorsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çöküşüne, kirlenişine ortak olmuş oluruz. Gelin bu çöküşe ortak olmayalım.

* Bu önergemizi kabul edin, araştıralım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devletidir. Buna herkes sahip çıkmalı, en önce de TBMM sahip çıkmalıdır. Şu anlaşılıyor artık devletin içindekiler siyaset, mafya ve ticaret ilişkisinin içine girmiştir. Bu ilişkinin içine kim girdiyse bu kişilerden hesap sorulmalıdır

“MAFYA SİZİNLE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPTI UNUTMAYIN BUNLARI”

Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde yargıya milletin güveni yüzde 70 olduğunu belirten Zeybek sözlerini şöyle noktaladı;

* Şimdi sizin hâkim, savcılarınızın görev yaptığı dönemde yüzde 20. Benim dönemimde derin devletin başı olan insanın oğlu bugün sizin milletvekiliniz, unutmayın. O dönemde mafya babaları sizinle birlikte -bugünkü mafya babası dâhil- seçim çalışması yaptı, bunları unutmayın” diye konuştu.

* PKK gibi PPD, yani Paralel Parti devleti kurdunuz bu ülkede. Parti devleti oluşturdunuz. 2002 yılından önceki mafya elemanlarıyla bu ülkede, o mafyaların liderleri bugün sizinle siyaset yapıyor. Bu PPD devleti, bu paralel parti devletinin hesabını bu millet sizden soracak. Bu ülkeyi çökertmenin hesabını çok ağır ödeyeceksiniz.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşülen mafya-siyaset ilişkilerinin araştırılmasına yönelik verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oyları ile reddedildi” diye konuştu.