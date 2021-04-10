Savcılık ‘suç unsuru yok’ dedi, valilik kaldırttı

CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri Kastamonu’da da tartışma yarattı. İddiaya göre afişleri toplamaya giden polisler, Cumhuriyet Savcısı Uğur Çaykara’ya, “Ne yapalım?” diye sordu. Savcı, “Suç unsuru yoktur. İşlem yapmayın” diyerek CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in de bulunduğu afiş bölgesinde tutanağa işledi.

VALİLİK KALDIRDI

Bir süre sonra aynı polisler, Erbilgin’e, mülki amirin talimatı olduğunu ve afişleri sökecekleri söyledi. Afişler polis tarafından toplanırken, Erbilgin, Milletvekili Hasan Baltacı ve Merkez İlçe Başkanı Dilek Karabacak, süreci takip ettiklerini ve bu hukuksuzluğa itiraz edeceklerini belirtti.

“HİÇ KİMSE SARAYDAN GELEN EMİRLERE GÜVENMESİN”

Erbilgin, yaşanan olayları şu şekilde anlattı: “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi biz de ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerini bugün yapıştırmaya başladık. Savcılık burada bir suç unsuru yok diyor, ama mülki amirin emriyle kaldırılıyor. Hiç kimse saraydan gelen emirlere güvenmesin, çünkü Erdoğan bir gün çıkıp kandırıldım, aldatıldım deme ihtimaline sahip. Dün hukuksuzlukların altına imza atanlar bugün nasıl hukuka ihtiyaç duydular ise, bugün bu hukuksuzluğa imza atanlarda yarın hukuka ve adalete ihtiyaç duyacaklardır. Bizde 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YARKADAŞ SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP eski İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da yaşanan olaya sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Ülkenin getirildiği hale bakın. Daha bir hafta önce AKP’li Kürşat Ayvatoğlu skandalı ile gündeme gelen Kastamonu’da, Ayvatoğlugillerin cebine giden 128 milyarın sorulması, savcının kararına rağmen yasaklanıyor. 128 milyarla birlikte hukuk da buharlaşıyor. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kaldırılan 128 milyar dolar afişi tüm Türkiye'de asılacak