Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Sezgin Baran Korkmaz aynı masada

CHP Mersin Milletvekili ve PM üyesi Ali Mahir Başarır, bu kez de Sivil Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Sezgin Baran Korkmaz ile bir davetteki aynı masadaki fotoğrafını paylaştı. Başarır, “Savunma Sanayi Başkanı Paramount Otel'e tatil amaçlı mı gitti?” diye sordu.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Başarır, İsmail Demir'in arkadaşı Ali Tunga'nın daveti üzerine davete kaldığını belirten Sivil Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, aklamalarının çelişkili ve yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Başarır, “18 Ağustos 2017 tarihli ‘sbkholdingtr' adlı hesabın instagram sayfasında; Sezgin Baran Korkmaz, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dönemin Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve ABD'nin eski ulusal güvenlik uzmanı Korgeneral James L.Jones'un içinde olduğu bir fotoğraf bulunmakta. ABD'deki bazı sitelere göre, Sezgin Baran Korkmaz, ABD-Türkiye İş Konseyi ve ABD-Türkiye İşbirliği gibi kurumlarda bu kişilerle birkaç kez toplantı yapmış. Sezgin Baran Korkmaz'ın sivil savunmada, güvenlik alanında ne gibi bir uzmanlığı var ki burada bulunabiliyor?

“BU FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN KARANLIK İLİŞKİLERİNİ ÖZETLİYOR”

“Buradaki isimlere bakıldığında, savunma alanıyla ilgili konuların konuşulduğu anlaşılabiliyor” diyen CHP'li Ali Mahir Başarır, “İsmail Demir'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ne işi var? Türkiye'den bir General, ABD'den eski bir korgeneral, Savunma Sanayii Başkanı, ABD'yi ve Türkiye'yi dolandıran savunma sanayii alanında hiçbir çalışması olmayan Sezgin Baran Korkmaz bir fotoğrafta aynı karede, aynı masada. Buradan da anlaşılacağı üzere, İsmail Demir, Paramount Otel'e tatil amaçlı gitmemiş olabilir, o otel; Temmuz 2020'de Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Feridun Özkahraman'a ait. Bu fotoğraf, Türkiye'nin karanlık ilişkilerini özetliyor. İsmail Demir'in Paramount Otel'e neden gittiğini, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisini, üst düzey askerlerle neden Sezgin Baran Korkmaz ile aynı masada oturduklarını açıklaması gereklidir'' ifadelerine yer verdi.

“PARAMOUNT OTEL TÜRKİYE'NİN YENİ SUSURLUK'U”

Daha öncesinde Paramount Otel'de kaldığı tescillenen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun paylaştığı dekonta göre Tuyaş Bodrum Turizm'e ödeme yapıldığını belirten CHP'li Başarır, şunları söyledi:

* Bu şirketin Ticaret Sicili Gazetesi'ne baktığımızda, şirket yetkilisinin Kamil Feridun Özkaraman olduğunu görüyoruz, bu ismi de Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklamada kullandığını gerek MASAK raporu gerekse savcılık iddianamesinden biliyoruz.

* Bu isimlerin Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi nereden geliyor? Siyasiler bu adamın otelini, arabasını, uçağını, yatını, ofisini kullanmış ama savcılar bunları sadece izliyor. Memlekette bir tane yürekli savcı kalmamış.