Sayıştay: Muğla orman yangınlarında ihmal var

Sayıştay, 2020 yılına kadar ülke genelinde çıkan orman yangınlarında Orman Genel Müdürlüğü’nün ihmallerinin söz konusu olduğunu açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

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Orman Genel Müdürlüğü'nü denetleyen Sayıştay, 2020 yılına kadar ülke genelinde çıkan orman yangınlarında, yangın eylem planlarının her yerleşim yeri için hazırlanmadığını ve rehabilitasyon çalışmalarının eksik olduğunu açıkladı.

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Gerek yangın sürecinde gerekse yangın sonrasında gerekli tedbirlerin alınmadığını ve ihmallerin olduğu Sayıştay raporuyla kanıtlandı, konunun takipçisi olacağız” dedi.

Sayıştay Başkanlığı 2020 yılının denetim raporunda, ormanları korumakla görevli olan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) yönelik açıklamaları gündeme oturdu.

Türkiye ormanlarının yangın riski altında olduğu ve geçen yıl yangın miktarlarında artış olduğunu belirten Sayıştay, OGM'nin yangın eylem planlarını her yerleşim yeri için hazırlamadığını, yanan alanları Coğrafi Bilgi Sisteminde takip etmediğini açıkladı.

MADEN İZİN SAHALARINDA ETKİN DENETİM YAPILMAMIŞ

OGM'nin ormanlık alanlardaki maden izin sahalarında etkin denetim yapmadığı, izinsiz yapılaşma ve izin amacı dışında kullanımların tespitlerine yönelik herhangi bir işlem yapmadığını belirten Sayıştay, maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının tam ve zamanında yapılmadığını açıkladı.

OGM'nin 2020'de 3 milyar 772 milyon 331 bin 470 TL net gelir elde ettiği belirtilen raporda, OGM Döner Sermaye İşletmesinin de aynı dönemde bir milyar 26 milyon 465 bin 786 TL kar yaptığı anlatıldı.

ORTADA AÇIK AÇIK İHMAL VAR

Muğla'da yaşanan orman yangınlarındaki ihmalleri açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Gerek yangın sürecinde gerekse yangın sonrasında gerekli tedbirlerin alınmadığını ve ihmallerin olduğunu birçok kez dile getirmiştik. Bu iddialarımızın doğruluğu Sayıştay raporuyla kanıtlandı” dedi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan Orman Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nu değerlendiren Erbay, raporda orman yangınlarına karşı önlem alınmadığının tespit edildiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DE ÇOK SORUN VAR

Erbay, Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü’yle ilgili yayımlanan raporunun Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili birçok sorunu ortaya çıkardığını belirtti.

Muğla'nın 2021 yılında büyük bir felaket yaşadığını ve 15 gün boyunca devam eden orman yangınlarında yaklaşık 70 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu hatırlatan CHP'li vekil, “Yaşanan ihmalleri bölge vekili olarak yerinde tespit etmiş ve defalarca dile getirmiştik. TBMM'ye bu konuyla ilgili araştırma ve soru önergesi verdim. Ayrıca sorumluların ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunduk. Sayıştay raporu, tedbir almayan sorumluları ortaya çıkardı. Şimdi hesap verme zamanı” dedi.

İDDİALARIMIZIN DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sayıştay raporu incelendiğinde çok büyük ihmallerle karşılaşıldığını söyleyen Erbay şunları kaydetti:

* Orman kaynaklarının korunması ve gerekli tedbirlerin alınmasında Orman Genel Müdürlüğü sorumlu.

* Bu raporu incelediğimizde sorumlu olan kurumun, yeterli ve gerekli önlemeleri almadığını görüyoruz. Sayıştay raporu birçok eksikliği tespit etmiş. OGM'nin 4 milyarın üzerinde bütçesi var. Bu bütçeyle ne yapıldı? İhtiyaç duyulan ekipmanların alınması ve gerekli hazırlıkların yapılması için kullanılması gereken bütçe nereye kullanıldı?

* Muğla'da ve Antalya'da yaşanan orman yangınlarında gördük ki bu bütçe bunlar için kullanılmamış.

* Sayıştay raporuna göre ülkemizdeki ormanlık alanların yüzde 60’ı birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlardan oluşuyor.

* Bu nedenle Yangın Eylem Planları'nın her yerleşim yeri için ayrı ayrı hazırlanması gerekiyor. Ayrıca yanan alanlar ile bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamının Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında izlenmesi gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri gerektiği gibi yapılmamış.

ULUSAL ORMAN ENVANTERİ OLUŞTURULMAMIŞ

Ormanların korunması ve ormanlardan yararlanılması için hazırlanması bir zorunluluk olan Ulusal Orman Envanterinin de hazırlanmadığını belirten Erbay, “Raporda konuyla ilgili ‘Ulusal orman politikasına yön vermek, orman araştırmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası raporlama taahhütlerini yerine getirebilmek için kapsamlı, güvenilir, güncel ve tutarlı bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, Ulusal Orman Envanterinin geliştirilmesi gerekir' ifadeleri yer alıyor. Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler başlığı altında Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanterinin olmadığı tespit edilmiş. Yani 2019 yılında da rapora girmiş. Ancak hazırlanması istendiği halde bu envanter hazırlanmamış” diye konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sayıştay raporunda sorumluların kim olduğu net bir şekilde belirtildiğini dehatrılatan Av. Erbay, “Her alanda olduğu gibi ormanlarımız içinde yönetememe söz konusu. Orman yangınları bir daha yaşanmasın diye hem Meclis'te hem de yargıda bu sürecin takipçisi olacağız. Çünkü ormanlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın geleceğinin yok olmaması için bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.