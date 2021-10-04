Sayıştay ortaya çıkardı: Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisiz üretilen tohumluklara sertifika vermiş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 Sayıştay Denetim Raporu’nda yetkisiz olarak üretilen elit sınıftaki tohumluklara sertifika verdiği ve buğday, arpa, nohut, mercimek gibi 56 ton hububat ve bakliyat tohumu üretip sertifikalı ürün gibi piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 Sayıştay Denetim Raporu'nda ortaya koyduğu eksikler gündem olmaya devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın denetim raporunda bakanlığın yetkisiz olarak üretilen elit sınıfındaki tohumlara sertifika verildiğini ve bu tohumların üreticinin kullanımına sunulduğunu ortaya çıkardığını dile getirdi.

“SAHTE SERTİFİKALI TOHUMLAR PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ”

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada, elit sınıfındaki tohumların yetki verilen araştırma kuruluşları tarafından üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, Sayıştay'ın denetim raporunda bunun tam tersinin yaşandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Raporda yetki verilmeyen kişi veya kuruluşlarca elit sınıfından tohum üretimi yapıldığını tespit edildiğini söyleyen CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi:

“Bazı firmalar, yıllardır çeşit sahibi kuruluştan izin almadan ve marka hakkı ödemeden buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi 56 ton hububat ve bakliyat tohumu üretip sertifikalı ürün gibi piyasaya sürmüşler. Bakanlık sertifikasız tohum satışına göz yummuş ve yummaya devam ediyor. Bakanlıkça sertifikalı tohum üretim desteği verilmesi aşamasında; sertifikalı tohum üreticilerinin çeşit sahibi tarafından verilmiş üretim izni olup olmadığını kontrol edecek bir mekanizmanın olmaması nedeniyle, çeşit sahibi veya ıslahçı izni olmadan, tohumculuk firmaları tarafından sertifika üretiliyor ve söz konusu sertifikalara istinaden de firmalara tohum üretim desteği veriliyor. Denetim mekanizmalarının yetersizliği ya da suiistimaller sonucu bazı firmalar gerçek sertifikalı tohum üreticilerine marka hakkı ödemeden haksız kazanç sağlıyor ve üstüne devletten destek alıyor.”

“SAHTE SERTİFİKALARLA ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLİYOR”

CHP'li Başevirgen, sahte sertifikalı tohumlarla çiftçinin mağdur edildiğini sözlerine ekleyerek; “Bakanlık tarafından çıkarılmış ilgili mevzuata göre: ‘Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.' denilmektedir. Ancak, Bakanlık ve ilgili kuruluşlara güvenerek bu tohumları kullanan çiftçilerimiz ürün kaybı yaşamakta, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanamamakta ve düşük kalitede tohum elde etmektedir. Bu durum, ürettiğinden para kazanamayan çiftçiye bir darbe daha vurmaktadır. Sahte sertifikalarla çiftçi mağdur ediliyor” diye konuştu.

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NI GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Sayıştay'ın raporundaki eksikliklerin mutlaka dikkate alınarak düzeltilmesi gerektiğini dile getiren CHP'li Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığın, raporda yer alan bu tespitleri önemsemesini ve eksiklerini en kısa sürede gidermesini bekliyoruz. Kamu tarafından üretilen sertifikalı elit tohumların yetkisiz kişilerce marka hakkı ödenmeden satışının önlenmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Üretimde geriye giden, bir çok üründe rekolte kaybı yaşayan ve çiftçisini her geçen gün kaybeden ülkemizin daha fazla hata yapma lüksü yoktur.”