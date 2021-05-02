Seçim çağrısı yapan Meral Akşener: AKP’nin büyük oy aldığı yerlerde kopuş var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gazetecinin “Tam kapanmada İstanbul’da mı olacaksınız?” sorusuna, “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” yanıtına atıfta bulunarak “En iyi ihtimal Türkiyemiz’den herkesi selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

“BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEK HİÇBİR TAVRIM OLMAYACAK”

“Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partilerinin demokratik usullerle sandıkta, seçmenin oyuyla gidebileceğine ve gitmesi gerektiğine inanıyorum” diyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinse şunları söyledi:

* Meral Akşener 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olmuş olduğu için herkes bana döndürüp o soruyu soruyor: ‘Sen aday mısın?’ diye. Yarın ben Cumhurbaşkanı olabileyim diye bırakın kelimeyi, harf çıkarmadım ağzımdan.

* İkincisi bu açıklıkta söylüyorum; benim kendimle ilgili vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yok bana dair. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartların en büyük sorunu tek adam meselesidir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye getirilip partili cumhurbaşkanlığı sistemi haline çevrilen bu ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi değiştirmek olmalıdır. Dolayısıyla bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak.

“AKP’NİN BÜYÜK OY ALDIĞI YERLERDE KOPUŞ VAR”

İl ziyaretleri kapsamında AKP’nin çok yüksek oy aldığı yerlere de gittiğini vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

* 28 Şubat’ın Meral Akşener’ini unutmayan, AK Parti’ye oy veren ve AK Partili olmasına rağmen 28 Şubat’ın Meral Akşener’inin vicdanında yeri olan insanların dile geldiğini görmeye başladım.

* Şu anda AK Parti’nin çok büyük olduğu yerlerde AK Parti’den kopuş çok müthiş. Ben bunu kaşımıyorum. Kaşımaya kalkışsam çok acayip haber değerleri çıkar ama yapmıyorm. Çünkü amacım o değil. Kayseri Develi’de sinir krizi geçiren, AK Parti kurucusu olan insanlar oldu.

* AK Partililer çok daha sert bir tutum içerisinde. Ekonominin bunda etkisi var. Liyakatsizlik, kayırma, 5 müteahhit meselesi, damatlar, gelinler, kayınçolar, 5-6 maaş alanlar…İnsanların ruhunda gayretullaha dokunuyor bu işler. Acı bir tat var.

“DERHAL BİR SEÇİM YAPILMALI”

Akşener, seçimle ilgili beklentisini ise şöyle açıkladı:

* AKP sistematiğini kendine göre bildiğini düşünen bir insanım. Ben Sayın Erdoğan hızlı bir şekilde seçime gider, seçime gayret eder, Amerikayla masaya seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak oturmak ister deyip Haziran ayında seçim yapar demiştim. O öngörüm tutmadı.

* Kasımda diyorlar ama bir öngörüm yok. Bugünkü şartlarımız gereği pandemiden tutun aşıya kadar, ekonominin haline kadar, işsizlik ordusuna kadar esnafın haline baktığınız zaman derhal bir seçim yapılmalı. O sandıkta milletimiz bir karar vermeli. Sıfırdan her şey yeniden başlamalı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

“Parlamenter sisteme geçişle ilgili ilkeler bütünlüğü sağlayacağız” diyen Akşener, şöyle konuştu:

* Keşke Tayyip Bey bugün dese ki, ‘Arkadaşlar buyrun gelin bu iş yürümüyor, hadi gelin parlamenter sisteme eksiğini, gediğini kapatıp geçiş yapalım’ dese. En uygunu bu. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bunu yapması mümkün değil.

* Şimdi biz hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak zorundayız, hem parlamentoda sayıyı yüksek tutmak durumundayız, bütün matematiği buna göre yapmak zorundayız.

* DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi diğer siyasi partilerle sert bir rekabet üzerinden kavga etmemek gibi bir dikkatimiz var. İkili bir sistemle hem meclisin hem de Cumhurbaşkanlığının alınması doğru olandır. Bunun için gereken matematik şekil 1a 31 Mart’tır.