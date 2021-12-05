Şehit babasının evine kırdıkları pencereden girip cezası yazdılar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ve yaylalarda bulunan çeşmeleri kapattı. Vatandaşın kendi imkanlarıyla evine getirdiği suya sayaç taktı. TİSKİ elemanları köylerde kaçak su kullananları bulmak için ahırda, samanlıkta ve tarlalarda musluk aramaya başladı. Bir şehit babasının evinin altındaki ahıra, pencereyi kırarak girdiği iddia edilen personel, buldukları musluk nedeniyle de toplam bin 718 lira ceza yazdı.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerleri ve yaylalarda vatandaşların kendi imkanlarıyla su getirip yaptırdıkları çeşme ve hayratları bir süre önce kör tıpa ile kapattı. Köylülerin dağlardan yıllar önce borularla evlerine getirdiği sulara da sayaç taktı.

Ardından da Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, mahalle ve yaylalarda çeşme ve sayaca bağlı olmayan muslukları tespit etmek için çalışmalara başladı.

Evlerin alt katında bulunan ahırlarda, samanlıklarda ve tarlalarda kaçak su arayan ekiplere zaman zaman vatandaşlar da tepki gösterdi.

ŞEHİT BABASININ EVİNE AHIRDAN GİRDİLER

Of’un Sıraağaç Mahallesi’nde 18 Kasım günü de benzer bir olay yaşandı. 2015 yılında Diyarbakır Silvan’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Özel Harekat Polisi Necmi Çakır’ın 72 yaşındaki babası Fahri Çakır’ın ahırına, iddialara göre pencereyi kırıp giren TİSKİ elemanları buldukları bir musluktan dolayı kaçak su tutanağı düzenledi.

Toplam bin 718 lira ceza yazılan Fahri Çakır, “Kış gelince biz köy evlerinde olmayız. Bizim evde de kimse yoktu. Komşuların söylediğine göre ekipler ahırın penceresini kırıp içeriye girmişler. Ceza yazmışlar ve tebligatı da kapıyı asıp gitmişler. Ben bu ülkeye oğlumu verdim. Sesim çıkmadı. Bu cezaya da sesim çıkmaz. Ama bana hırsız muamelesi yapmaları, benim onurumla oynamaları beni çok kırdı. Bu suyu biz 50-60 yıl önce dağlardan getirdik” diye konuştu.

BELEDİYENİN 1 KURUŞ YATIRIMI YOK

Büyükşehir Belediyesinin bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu, kentin dağ köylerinde ve yaylalarında aynı sorunların yaşandığına dikkat çekerek, “Buralarda belediyenin 1 metrelik borusu yok. 1 kuruş yatırımı bulunmuyor. Sular çok uzun zaman önce vatandaşlar tarafından ya dağlardan borularla getirilmiş ya da sondaj ile çıkarılmış. Belediye gelmiş sayaç bağlamış, su faturası düzenliyor bir de utanmadan atık su bedeli alıyor. Şehit babasının evine pencere kırıp girmek ne demek? İnsanlar hırsızlık yapıyor edasıyla musluk aramak, boru aramak çok çirkin bir şey” ifadelerini kullandı. Çakıroğlu, yaşanan sorunları belediye meclis toplantısında da gündeme getirdi.

MAHKEME İPTAL EDİYOR

Öte yandan aynı mahallede, TİSKİ elemanlarının H.R.Ç adlı bir kişiye, kaçak su kullanmaktan tutanak tutup ceza yazdı. H.R.Ç, kullandığı suyu kendi imkanlarıyla çıkardığını ve kaçak olmadığını ileri sürerek Of Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda da mahkeme, TİSKİ’nin uygulamasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek tutanağın iptaline karar verdi.

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