Şehit yakınları ve gazilerden AKP’li vekile istifa çağrısı

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölümüne ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum" yanıtını vermişti. Şehit yakınları ve Gaziler Derneği, AKP'li vekil Nergis'e 'istifa' çağrısı yaptı.

Müslüm EVCİ

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AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ETV Kayseri televizyonunda bir programa katıldı.

Gazetecilerin soruları yanıtladı.

“Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. ‘Türkiye'ye gömülmesini istiyoruz' diye bir açıklama yapıldı. Siz bununla ilgili neler söylersiniz?” sorusuna Nergis, “Bu konuyu devletin yetkili kurumları değerlendirir. Benim için, yani ben, şu aşamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, öyle bir talebi var ise gömülebilir yani gömülmesinde ben bir sakınca görmüyorum” demişti.

‘TÜRKİYE’DE GÖMÜLMESİNDE SAKINCA GÖRMÜYORUM’ SÖZLERİNE TEPKİ

Şehit Yakınları ve Gazi Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Hain terör örgütü içerisinde yıllarca askerimize, polisimize kurşun sıkarak; ellerinde şehitlerimizin kanı olan; bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan'ın gebermesini Şehit aileleri ve Gaziler olarak büyük bir sevinçle karşılamıştık.

* Bizler geberen eli kanlı teröristin şehitlerimizin kanı ile sulanan Aziz vatan toprağına gömülmesine asla müsaade etmeyeceğimizi söylerken, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis hanımefendi yerel bir TV kanalındaki programda geberen soysuzun leşinin Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili sorulan bir soruya cevaben, bu vatan için bedel ödeyen şehitlerimizin ruhunun incinmemesi için topraklarımızda istemiyoruz, demesini beklerken ‘Türk vatandaşı gelmesinde bir sakınca görmüyorum. Benim için bir sıkıntı yok' demesi bizleri derinden üzmüştür.

AKP’Lİ VEKİLE İSTİFA ÇAĞRISI

İstifa çağrısında bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, “Vatan için, bayrak için bedel ödeyen ve bu vatanı karşılıksız seven bizler için, bir itin gelmesi Şehit Aileleri ve Gaziler için büyük bir sıkıntı büyük bir sorundur. Milletvekili Hülya hanım vatan ve bayrak için acı çekmediği için önemli olmayabilir. Bizleri sözleriyle inciten Hülya hanımı şiddetle kınıyoruz. Milletvekilliğinden istifa etmelidir. Nokta…” ifadelerini kullandı.

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