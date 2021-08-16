Sel bölgesinden kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor

Batı Karadeniz'de sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonrası ölü sayısı 72'ye yükseldi.

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11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı. AFAD'ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

“Yaşanan sel nedeniyle 72 vatandaşımız (60 Kastamonu, 11 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47'dir.”

O MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYULDU

Kastamonu’da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö.’nün mal varlığına tedbir koyuldu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı’nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.’nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi’nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

SELZEDELERE SAĞLIK TARAMASI

Kastamonu’da, selin vurduğu Bozkurt’ta arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken, UMKE ekipleri de selden etkilenenlere sağlık taraması gerçekleştirdi. Hem ilçe merkezi hem de ilçeye bağlı köylerde selden etkilenenler, sağlık taramasına alınırken, ilaç ve medikal malzeme temini de yapıldı. Bazı kişilere de tedavi uygulandı. İlçeye bağlı İncesu köyündeki halk da bu kapsamda sağlık taramasından geçirildi.

Kolundaki zedelenme nedeniyle tedavisi yapılan Saliha Yüksel, “Çok üzgünüz, Bozkurt gitti. Sözün bittiği yer, yapacak bir şeyimiz de yok. Çok yardım geliyor. Allah herkesten razı olsun. Devletimize zeval vermesin. Şimdi de sağlıkçılarımız geldi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Gelip, bakıyorlar, ilaçlarımızı veriyorlar” diye konuştu.

Afet bölgesinde hizmet vermek için Bolu’dan Bozkurta gelen sağlık çalışanı Enes Akfidan ise “Biz köylerdeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermek için buraya geldik. Genel sağlık taraması yapıyoruz. Evinde eksik ilacı olan çok fazla insan var. Tek tek geziyoruz evleri, herhangi bir sağlık müdahalesine veya ilaca ihtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bölgede yürütülen çalışmalarda; AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor.

Polis ve askerler ise, bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan 4 metre genişliğinde 10.5 ton ağırlığındaki köprü sayesinde karşı tarafa geçişlerde büyük kolaylık sağlandı.

İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. Çalışmalara ilçe halkının yanında çevre il ve ilçelerden gelen gönüllüler de destek oldu.

Şimdiye kadar Bartın'da 359, Kastamonu'nda bin 480, Sinop'ta 539 afetzede tahliye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgelerine gönderilen nakdi yardımlarla ilgili açıklama yaptı: Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu.