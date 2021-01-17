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Selçuk Özdağ saldırısında 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili olarak 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncellenme: 17:17, 17/01/2021
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Selçuk Özdağ saldırısında 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a cuma günü evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, 5 kişi oldukları öğrenilen saldırganlar ise olay yerinden kaçmıştı.

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