Şentop’dan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Erken seçim tartışmalarına değinen Mustafa Şentop, “Yeni sistemde Parlamento’nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye’de” dedi.

Şentop’un açıklamarından satır başları şöyle:

– TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir.

– TBMM’ye 27. dönemde sevk edilen ‘milletvekili dokunulmazlık dosya sayısı’ 1.359’a ulaştı.