Sevgilisini ‘otele başkasıyla girdin’ diye suratından bıçakladı

Adana’da bir kişi otele bir başkasıyla girdiğini önü sürdüğü Suriyeli sevgilisi Sara B.'yi suratından bıçakladı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., din nikahlı eşi olduğu iddia ettiği Sara B.'yi bir otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.'yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KADININ DURUMU AĞIR

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.'yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan Sara B.'ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.