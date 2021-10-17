Sıcaklık düşüyor… Sağanak yağış günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçti. Dün İstanbul'da 22 dereceye kadar ulaşan sıcaklık değerleri bugün 5 derece birden düşerken, yağışların geniş bir alanda hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin uyardığı sağanak yağış, yurdun büyük bölümünü etkilemeye başladı. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanırken tahminlere göre yağışlar salı gününden itibaren etkisini azaltacak ancak sıcaklık değerlerinde yükseliş yaşanmayacak. İstanbul’da kendini gösteren yağış 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek, hava sıcaklıkğının en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.