Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre haftanın ortasından itibaren sağanak yağış etki alanını artıracak. İstanbul'da perşembe ve cuma günü etkili olacak sağanaklarla beraber hava sıcaklığının 5 derece düşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yurdu etkileyen sağanak yağış ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarını ciddi derecede düşürecek. Yurdun kuzeyini etkisi altına alacak olan sağanaklar İstanbul’da da perşembe ve cuma günü kendini gösterecek. 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar 25 derecenin altına kadar inecek.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun’un doğu, Konya’nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.