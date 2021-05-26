Şirket köylünün suyunu kullandı, köylü susuz kaldı

Uşak'ta hızlı tren hattı inşaatını yürüten Kolin firması Eşme'nin Güney köyünde üreticilerinin suyunu kullanması sonrası köylünün susuz kalması tepkilere neden oldu. Köylünün ürünlerini ve hayvanların sulamak için kullandığı göletteki suyu şantiyede kullanan firma, köylüyü susuz bıraktı. İsyan eden vatandaşlar şantiyedeki patlamaların ürünleri etkilediğini ayrıca firmanın gelişi güzel atıklarla doğayı kirlettiğini savundu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım bölgede incelemede bulundu, firmadan üreticilerin suyunu kullanmamasını istedi.

“SUYUMUZU KESMEYİN!”

Mağdur olduklarını belirten Güney köylüleri patlamalar nedeniyle can güvenliklerinin de kalmadığını belirterek, “Suyumuzu kullandılar ürünlere su kalmadı. Biz buradaki yatırıma karşı değiliz. Biz burada çiftçilik yapıyoruz bunun için suya ihtiyacımız var sadece bizim suyumuzu değil de başka alternatifleri değerlendirilmesini istiyoruz. Köyümüzde yaklaşık 300 tane koyunumuz, 100 tane büyükbaşımız var. Bu derelerden su içiyorlar.

Kolin şirketi önce bu beton kalıntılarını sağa sola dökmeye başladı. Biz oraya buraya dökmeyin bir çözüm bulun diyerek uyardık. Buldukları çözüm kalıntıları dereye dökmek oldu. Şimdi deremez mahvoldu. Beton kamyonlarının yıkanırken kullanılan su artık dereye karışıyor. Artık bu suyu ne hayvan içebilir ne de ürünlerde kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜNÜN SUYUNU TÜKETMEYİN”

Bölgede inceleme yapan Yalım ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada; “Şirketin göledi kullanması susuzluk sorununa yol açtı. İş makineleri yolları çökertti. Artık çok kötü ve bakımsızlar. Şantiyedeki patlamalar köyün havasını değiştirdi, toz bulutları ürünlerin üzerine çöktü gelişimlerini engelledi. Tabi hızlı tren yapılmak zorunda bunun yapılmasını hepimiz istiyoruz. Ancak firma maalesef köylünün sulamada ihtiyacı olan suyu kullanıyor. Siz kendi işinizi görürken köylünün kendi ihtiyacı olan sulamada kullandığı ekimde kullandığı suyu tüketmeyin diyoruz” diye konuştu.