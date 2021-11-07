Sisli günlerin ardından soğuk ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu saran sis bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. Salı gününden itibaren Türkiye'yi yağışlı hava etkilemeye başlayacak, hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre hafta ortasında yurdu etkileyecek yağışların ardından hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul’da yer yer 20 dereceye ulaşan sıcaklıklar hızla düşerek 15 derecenin altına inecek. Yağışlar hafta ortasından sonra etkisini azaltsa da hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek.

SİS VE PUS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Kuraklık mısırı da vurdu