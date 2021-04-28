Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada sokağa çıkanlar kaç lira ceza ödeyecek?

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi ve sosyal mesafeye uyulmama endişesi sebebiyle yurdun 81 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüs tehlikesini hiçe saydıkları için sokağa çıkanlara ciddi cezalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem yapılabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”