Sokak hayvanlarını besleyen öğretmene önce kınama ardından sürgün!

Kastamonu'da bir öğretmene sokak hayvanlarını beslediği ve kentte yaşanan kuduz olaylarında payı olduğu gerekçesiyle önce kınama cezası verildi 6 ay sonra da "hizmet gereği" denilerek başka bir okula gönderildi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklayarak, hayvan sever velilerden ve öğretmenlerden destek istedi.

İsmail AKDUMAN

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İnebolu Anadolu Lisesi’nde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Çiğdem Beğen, sokak hayvanlarını besleyip, barınma yeri bulmak ve salgın hastalılarla mücadele etmesinin bedelini sürgün edilerek ödedi. Sokak hayvanlarına yönelik sosyal projelerin içerisinde yer alan Çiğdem öğretmene, Milli Eğitim Müdürlüğü önce kınama cezası verdi.

ARTAN KUDUZ OLAYLARINDA PAYIN VAR DENİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen alanların dışında sokak köpeklerini beslediği ileri sürülerek, “İlçe sakinlerinin sokağa çıkmaya çekindikleri, şahsınızla tartışma yaşadıkları, ilçede son bir yılda sağlık kuruluşlarına intikal eden ve kuduz tedavisi başlatılan hasta sayısının 79 olduğu, yaşanan bu kontrolsüzlükten sizin payınız olduğu yönünde halkta keskin bir bakış açısı bulunduğu…” denilerek öğretmen Çiğdem Beğen’e “Kınama” cezası verildi.

6 AY SONRA SÜRGÜN EDİLDİ

Sokakta yaşayan hayvanları iyileştirmek, tedavilerini gerçekleştirmek ve aç kalmamaları için mücadele eden Çiğdem öğretmen, kınama cezasının ardından 12 Kasım 2021 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından “Hizmetin gereği (soruşturma)” bahane edilerek Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tayin edildi.

“ÖĞRETMEN İSTEĞİ VE BİLGİSİ OLMADAN GÖNDERİLDİ”

Kastamonu’da bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, öğretmen Çiğdem Beğen’in tek suçunun sokak hayvanlarını beslemek olduğunu söyledi. Konuyu yargıya taşıyacaklarını söyleyen Kurul, hayvansever veli ve öğretmenlerden de Beğen’e destek vermelerini isteyerek, şunları söyledi:

“Sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılık göstererek, İnebolu ilçesinde besleme yapan üyemiz İnebolu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Çiğdem Beğen, 22 Nisan 2021 tarihinde müfettişlere hazırlattırılan soruşturma raporundaki idari yaptırım teklifi gerekçe gösterilerek kendi isteği ve bilgisi dışında hizmetin gereği denilerek sürgün edilmiştir.

Eğitim-Sen başta olmak üzere duyarlı tüm yurttaşlar bu hayvanlara su ve gıda desteği besleme yapma gereği hissetmiştir. Çünkü tüm canlıların evde ve sokakta beslenen canlıların yaşam hakkı vardır.”

“GERİ DÖNECEĞİM”

Sokak hayvanlarını beslediği için sürgün edilen Çiğdem Beğen ise sosyal medya hesabından “Sokak hayvanlarını beslemek sürgün sebebim oldu. Süreç nasıl ilerledi? Önce besleme yasakları getirildi, akabinde hızla tarafıma besleme yaptığım için para cezası kesildi, itiraz ettim iptal oldu. Sonra MEB soruşturması başladı, kınama cezası verildi, itiraz ettim iptal oldu. Şimdi de sürgün kararı, itiraz edeceğim ve geri döneceğim. Yıldıramazsınız” ifadelerini kullandı.

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