Haberler - Gündem

Şoke eden olay! Ağaç parçası karnından girip sırtından çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk atölyesinde makineden fırlayan ağaç parçası, işçinin karnından girip sırtından çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şoke eden olay! Ağaç parçası karnından girip sırtından çıktı

Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde faaliyet gösteren bir koltuk atölyesinde meydana geldi. Dilimleme makinesinden fırlayan ağaç parçası, yabancı uyruklu işçi Ahmed A.’nın (30) karnından girip sırtından çıktı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Olayı gören işçiler büyük şok yaşarken, talihsiz işçi kanlar içinde yere yığıldı. Çalışma arkadaşlarının yardıma koştuğu işçi, vücuduna giren ağaç parçasıyla birlikte özel araçla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

Böyle düğün görülmedi! Damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı İlginizi Çekebilir Böyle düğün görülmedi! Damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı Nehir bile tersine aktı, 1 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı! Ida dehşeti İlginizi Çekebilir Nehir bile tersine aktı, 1 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı! Ida dehşeti